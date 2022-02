Beursblik: ASR Nederland doet wat het belooft Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft in 2021 precies gedaan wat de verzekeraar had beloofd, met een beter dan verwachte aanwas van kapitaal, die door de markt positief zal worden opgevat. Dat stelde Barclays woensdag in een rapport. Het operationele resultaat van 487 miljoen euro in de tweede helft van het jaar was 7 procent hoger dan verwacht, en bij het niet-levenbedrijf zelfs 11 procent beter. Een meevaller van de coronacrisis van 25 miljoen euro werd grotendeels tenietgedaan door de 20 miljoen euro aan verliezen door schadeclaims als gevolg van overstromingen. Er werd in de tweede helft van het jaar 222 miljoen euro kapitaal gegenereerd, wat 7 procent meer is dan de consensusverwachting, vermoedelijk vooral dankzij de betere beleggingsmarge door meer risico. Analist Claudia Gaspari van Barclays wijst op de gevolgen van recente stormen Eunice en Franklin, die waarschijnlijk als één gebeurtenis zullen worden geboekt, voor 35 miljoen euro, op welk niveau herverzekering in werking treedt. Barclays heeft een Overwogen advies met een koersdoel van 50,00 euro. Het aandeel steeg woensdag 3,1 procent op de jaarcijfers. Bron: ABM Financial News

