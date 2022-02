AEX breidt openingswinst uit, koers JDE Peet's met dubbele cijfers omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist woensdag de openingswinsten uit te breiden en koerste rond de klok van elf uur 1,1 procent hoger op 740,28 punten.

"Beleggers hebben er blijkbaar vertrouwen in dat de situatie in Oekraïne niet escaleert en dat de aangekondigde sancties tegen Rusland de westerse economieën vooralsnog niet hard zullen treffen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Ook marktanalist Michael Hewson van CMC Markets noemde de "teleurstellende reactie" van het Westen op de acties van Rusland als reden voor het herstel van de Europese beurzen.

"De onzekere reactie [vanuit het Westen] lijkt het gevolg van een discussie wat er exact onder een invasie wordt verstaan, vooral met betrekking tot de twee regio's Donetsk en Loehansk", aldus Hewson.

Geplande bijeenkomsten tussen leiders van Rusland en het Westen zijn inmiddels opgeschort. "Hoewel landen naar een diplomatieke oplossing blijven zoeken, wordt de kans op een militair conflict steeds groter", waarschuwen analisten van SEB.

"Niemand kan voorspellen hoe de situatie in en rond Oekraïne verder zal verlopen, maar we weten dat geopolitieke gebeurtenissen bijna altijd slechts een korte negatieve impact hebben op de aandelenbeurzen. Twaalf maanden na een geopolitiek incident staan de beurzen meestal weer in de plus", aldus Wiersma.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1340. De olieprijzen liepen licht terug.

Vandaag kijken beleggers vooral uit naar Europese inflatiecijfers.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen verloor ASMI 1,8 procent na cijfers. Toch vielen de resultaten aan de bovenkant van de outlook uit, zo merkte Jefferies op, die bovendien de orderstroom sterk noemde. Ook ING sprak van een sterk vierde kwartaal, dat een goede basis vormt voor 2022.

Wolters Kluwer won juist wel na cijfers. Het aandeel steeg 2,8 procent. Het databedrijf boekte meer omzet en kondigde een inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 600 miljoen euro.

In de AMX won JDE Peet's liefst 10,5 procent. Het koffiebedrijf presteerde in 2021 boven verwachting, aldus Jefferies. Dit is te danken aan goede prijzen in verschillende regio's en de dito prestaties in het segment 'buiten de deur'.



Aperam en AMG stegen met 2,7 tot 3,5 procent. Flow Traders leverde 0,3 procent in. ASR Nederland steeg met 2,7 procent na resultaten.

Onder de kleinere aandelen won Sif 2,7 procent, maar leverde Brunel 0,7 procent in.

Het lokaal genoteerde Brill steeg met 3,6 procent en Aedifica 4,6 procent. Volgens Kepler Cheuvreux waren de resultaten van Aedifica beter dan verwacht.