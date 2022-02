'Sterk vierde kwartaal ASMI' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft een sterk vierde kwartaal achter de rug, min of meer zoals verwacht, en heeft vertrouwen in 2022. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING woensdag. Alleen de onderliggende EBIT viel tegen, merkte de analist op. Die lag 6 procent lager dan de consensus. "Maar dit werd volledig veroorzaakt door hogere R&D-uitgaven." De meest positieve verrassing noemde ING de orderinstroom. Die viel 7 procent hoger uit dan verwacht. Daarmee heeft ASMI "een geweldig uitgangspunt" voor 2022, vindt Hesselink. Voor het lopende eerste kwartaal mikt ASMI op een omzet van 500 tot 530 miljoen euro, "met een stabiele verdere stijging in het tweede kwartaal vergeleken met het eerste kwartaal". De omzet in de tweede jaarhelft zal hoger uitpakken dan in de eerste zes maanden. "Normaal geeft ASMI geen outlook af die zo ver vooruitkijkt", aldus Hesselink. Dat is volgens de analist een goed teken. Hij denkt dat de omzetconsensus voor dit jaar met circa 5 procent omhoog kan. ING heeft een koopadvies op ASMI met een koersdoel van 400,00 euro. Bron: ABM Financial News

