'Resultaten Aedifica beter dan verwacht'

Beeld: Aedifica

(ABM FN-Dow Jones) Aedifica heeft in 2021 beter dan verwacht gepresteerd. Dit oordeelden analisten van Kepler Cheuvreux woensdagochtend. De huurinkomsten stegen op jaarbasis met 24 procent naar 232 miljoen euro, waar Kepler mikte op 229 miljoen euro. De EPRA-winst trok scherp aan met 51 procent tot 151,5 miljoen euro, waar Kepler een winst van 148,5 miljoen euro voorzag. Ook een herwaardering van de portefeuille pakte goed uit, zo merkte Kepler op, ondanks dat de analisten een nog positievere impact hadden verwacht. Kepler handhaafde het koopadvies op Aedifica met een koersdoel van 108,00 euro. Het aandeel steeg woensdagochtend met 2,8 procent tot 98,70 euro. Bron: ABM Financial News

