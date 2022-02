AEX licht hoger geopend, ASMI lager na cijfers, plus voor Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,4 procent hoger op 735,12 punten. Onder de hoofdfondsen verloor ASMI 2,2 procent na cijfers. Toch vielen de resultaten aan de bovenkant van de outlook uit, zo merkte Jefferies op, die bovendien de orderstroom sterk noemde. Wolters Kluwer won juist wel na cijfers met een koersplus van 2,2 procent. Het databedrijf boekte meer omzet en kondigde een inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 600 miljoen euro. In de AMX won JDE Peet's 4,6 procent. Het koffiebedrijf presteerde in 2021 boven verwachting, aldus Jefferies. Aperam en AMG stegen met 3,0 tot 4,0 procent. Flow Traders leverde 0,6 procent in. Onder de kleinere aandelen won B&S Group 1,9 procent, maar leverde Nedap 0,6 procent in. Het lokaal genoteerde Brill steeg met 5,4 procent. Bron: ABM Financial News

