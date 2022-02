Stellantis boekt miljardenwinst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Stellantis heeft in het afgelopen boekjaar bijna drie keer zo veel winst geboekt dankzij een omzetgroei van 14 procent. Dat maakte het autobedrijf woensdag bekend. De omzet steeg van 134 miljard naar 152 miljard euro en de winst steeg met 179 procent naar 13,4 miljard euro, tegen 4,8 miljard euro een jaar eerder. De aangepaste operationele marge verbeterde van 6,9 naar 11,8 procent. De cijfers worden gegeven op vergelijkbare basis, alsof de fusie van 17 januari 2021 plaatsvond op 1 januari 2020. Het bedrijf ontstond uit de fusie van FiatChrysler en Peugeot. De autofabrikant lanceerde meer dan tien nieuwe automodellen in 2021, waaronder de Citroën C4, Fiat Pulse, DS 4, Jeep Grand Cherokee, Wagoneer, Maserati MC20, Opel Mokka en Peugeot 308. Stellantis verkocht wereldwijd 388.000 auto's met een lage uitstoot van broeikasgassen, waaronder ook auto's op waterstof en elektrische auto's. Dit was een toename van 160 procent op jaarbasis. Outlook Stellantis verwacht in 2022 een aangepaste operationele marge te realiseren in de dubbelcijferige percentages, met een positieve vrije kasstroom. Daarbij gaat de autofabrikant uit van een ongewijzigde situatie voor de economie en de coronaviruspandemie. Voor de auto-industrie wordt groei verwacht in Noord- en Zuid-Amerika, en Europa, van 3 procent, en 5 procent groei in India en de rest van Azië, terwijl Afrika, het Midden-Oosten en China een pas op de plaats maken. Bron: ABM Financial News

