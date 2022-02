Meer omzet voor Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft in 2021 de omzet en het resultaat zien stijgen en het dividend verder verhoogd. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de jaarcijfers van het databedrijf. In een toelichting wees CEO Nancy McKinstry op een versnelling van de autonome groei van de terugkerende omzet en een herstel van de eenmalige inkomsten. De omzet kwam uit op 4.771 miljoen euro tegen 4.603 miljoen euro een jaar eerder. Zowel tegen constante wisselkoersen als autonoom was dit een plus van 6 procent. De aangepaste operationele winst steeg autonoom met 10 procent naar 1.205 miljoen euro en de marge verbeterde van 24,4 naar 25,3 procent. Netto verdiende Wolters Kluwer 728 miljoen euro en aangepast was dit 885 miljoen euro. Dit laatste is een stijging van 15 procent tegen constante wisselkoersen. De aangepaste winst per aandeel steeg met 17 procent tegen constante wisselkoersen van 3,13 naar 3,38 euro. Daarvan wil het databedrijf 1,57 euro aan dividend per aandeel uitkeren, 15 procent meer dan over het vorige jaar. Aandeleninkoop Wolters Kluwer kondigde woensdag ook een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 600 miljoen euro, waarvan inmiddels al voor 50 miljoen euro is ingekocht. Outlook Wolters Kluwer voorziet voor 2022 circa 5 procent groei van de aangepaste winst per aandeel. Verder rekent het databedrijf op een aangepaste operationele marge van 25,5 tot 26,0 procent en een aangepaste vrije kasstroom van 1.025 tot 1.075 miljoen euro. Over 2021 was dit 1.010 miljoen euro en over 2020 907 miljoen euro. Het aandeel Wolters Kluwer sloot dinsdag op een groen Damrak 0,6 procent hoger op 86,40 euro.

