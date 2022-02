Licht hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,3 procent hoger op 731,96 punten.

De Amsterdamse beurs staat net als omringende aandelenmarkten een hogere opening te wachten, waarbij beleggers de laatste ontwikkelingen rond Oekraïne nauwlettend in de gaten houden. Ook proberen zij in te schatten of de nieuwe sancties van de VS en bondgenoten tegen Rusland daadwerkelijk minder heftig waren dan verwacht.

Wall Street wist dinsdagavond een groot deel van de verliezen van eerder op de dag weg te werken, hoewel de S&P 500 wel in een correctie kwam nadat de VS en de Europese landen met een breed pakket sancties kwam tegen Rusland. De Amerikaanse president Joe Biden spreekt nog steeds van "het begin van een Russische invasie in Oekraïne".

De gecoördineerde maatregelen waren niet zo stevig als waar de VS eerder mee gedreigd hebben in het geval Moskou Oekraïne volledig zou binnenvallen. Desondanks zullen de genomen maatregelen vermoedelijk een flinke impact hebben op de toegang die Rusland heeft tot het mondiale financiële systeem.

De EU publiceerde dinsdag een lijst met mogelijke sancties na de Russische inval in Oekraïne, onder meer gericht tegen banken die het Russische leger financieren en betrokkenen bij de militaire operaties. Ook zou de toegang van Russische bedrijven tot de Europese kapitaalmarkt kunnen worden geblokkeerd.

"Beleggers hopen dat de spanningen afnemen en dat er alsnog een diplomatieke oplossing kan komen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Maar na de historische toespraak van Poetin afgelopen maandagavond en het sturen van troepen naar Donetsk en Loehansk, zijn beleggers bang dat Poetins besluit zal worden bestraft met hevige sancties tegen Rusland vanuit de VS. De markten zijn extreem gevoelig voor de situatie tussen de VS en Rusland", aldus Aslam.

"Beleggers verlagen hun risico's nu de situatie escaleert en de onzekerheden over de toekomst toenemen", zei Linsdey Bell van Ally Invest. "De markten zullen waarschijnlijk de komende weken nerveus blijven."

De olieprijs is dinsdag gestegen. Toch bleef een heel sterke stijging uit. Een maart-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,4 procent hoger op 92,35 dollar per vat.

"De markt neemt de dreiging dat de stroom van olie en aardgas vanuit Rusland wordt afgebroken door sancties of door oorlog niet serieus", zei Troy Vincent van DTN. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs licht lager. De Aziatische beurzen lieten verder een herstel zien vanochtend.

De euro/dollar noteerde op 1,1324. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1326 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1345 op de borden.

Vandaag kijken beleggers vooral uit naar Europese inflatiecijfers.

Bedrijfsnieuws

ASM International heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer orders binnengehaald dan verwacht. ASMI boekte afgelopen kwartaal een omzet van 491 miljoen euro en haalde voor 645 miljoen euro aan orders binnen. Voor het lopende eerste kwartaal mikt ASMI op een omzet van 500 tot 530 miljoen euro, "met een stabiele verdere stijging in het tweede kwartaal vergeleken met het eerste kwartaal". De omzet in de tweede jaarhelft zal hoger uitpakken dan in de eerste zes maanden. Analisten van Jefferies bleken erg te spreken over de orderstroom.

Koffiebedrijf JDE Peet's heeft in 2021 de winst zien aantrekken. De nettowinst bedroeg 762 miljoen euro. Dit was in 2020 nog 367 miljoen euro. JDE Peet's blijft op een volatiel 2022 rekenen me het oog op kosteninflatie en enkele effecten van de coronacrisis. Binnen deze context mikt het koffiebedrijf voor het lopende jaar op een dubbelcijferige autonome omzetgroei en een stabiele brutowinst ten opzichte van 2021. De vrije kasstroom moet minstens 1 miljard euro zijn.

ASR Nederland heeft in 2021 fors meer winst gemaakt, bij een operationeel resultaat van ruim een miljard euro, dankzij aanhoudend sterke prestaties bij de niet-leven-tak, die profiteert van een gunstige impact van de coronacrisis. Ook gaat de verzekeraar voor 75 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

Arcadis helpt Rijkswaterstaat met de planfase voor het project 'vervanging van bruggen en viaducten rijksweg A44', waarmee in eerste instantie 3 miljoen euro mee is gemoeid.

Aedifica heeft in 2021 de winst zien stijgen en verwacht ook in het lopende jaar een hogere winstgevendheid.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500-index daalde dinsdag 1,0 procent tot 4.304,76 en de Dow Jones-index daalde 1,4 procent tot 33.596,61. Technologie-index Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.381,52 punten.