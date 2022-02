Dutch Star krijgt volle steun voor fusie met Cabka Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Alle aandeelhouders van Dutch Star Companies Two gaan mee met de investering van de lege beurshuls in het circulaire productiebedrijf Cabka Group. Dat maakte het investeringsvehikel woensdag bekend. "Geen aandeelhouder heeft gekozen voor de optie om uit te stappen, zodat al het kapitaal zal worden gestoken in de fusie met Cabka", kondigde Dutch Star Companies Two aan. "De combinatie van de bedrijven ligt geheel op koers om op 1 maart effectief te worden", stelde Dutch Star Companies Two. Op 14 januari meldde het vehikel al dan 85,4 procent van de aandeelhouders voorlopig akkoord gaf voor de overname. Aandeelhouders konden zich tot 21 februari aanmelden voor de aandeelhoudersvergadering van 28 februari, waarin definitief over de overname wordt gestemd. Cabka recyclet kunststoffen. Bron: ABM Financial News

