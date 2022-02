Winstverdubbeling voor koffiebedrijf JDE Peet's

(ABM FN-Dow Jones) Koffiebedrijf JDE Peet's heeft in 2021 de winst zien aantrekken. Dit bleek woensdag uit de jaarcijfers van het koffiebedrijf uit Amsterdam.

"In 2021 zetten wij een basis voor onze strategie, herinvesteerden we in onze portefeuille, versterkten we onze operationele discipline en namen we het voortouw in het aanpassen van de prijzen in een meerderheid van onze markten", aldus CEO Fabien Simon. "Als gevolg trok onze autonome omzetgroei verder aan, net als de vrije kasstroom en de marge per koffiecupje."

De omzet van JDE Peet's steeg in het afgelopen jaar op jaarbasis met 5,3 procent naar 7.001 miljoen euro. Autonoom ging het om een stijging van 6,1 procent. Analisten rekenden vooraf op een autonome groei van 4,6 procent bij een omzet van 6.874 miljoen euro. JDE Peet's rekende zelf aanvankelijk ook op een autonome omzetgroei van 3 tot 5 procent, maar dit is dus uiteindelijk hoger uitgevallen.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) kwam uit op 1.304 miljoen euro, een stijging van 2,0 procent op jaarbasis. Autonoom was dit een stijging 1,5 procent. De EBITDA bedroeg 1.591 tegen een verwachting van analisten van 1.585 miljoen euro.

De nettowinst in 2021 bedroeg 762 miljoen euro. Dit was in 2020 nog 367 miljoen euro. Analisten mikten op een winst van 716 miljoen euro. Per aandeel steeg de winst van 0,80 naar 1,53 euro. Onderliggend steeg de winst van 787 naar 899 miljoen euro, een plus van ruim 14 procent.

De vrije kasstroom kwam afgelopen jaar uit op 1,4 miljard euro.

De schuldratio stond eind december op 2,67. Dat was 3,23 aan het einde van 2020. Daarmee behaalde het koffiebedrijf de eigen doelstelling van een ratio kleiner dan 3.

JDE wil een dividend uitkeren van 0,70 euro per aandeel, dat in twee fases uitbetaald zal worden.

Vooruitzichten

JDE Peet's blijft op een volatiel 2022 rekenen in het licht van kosteninflatie en enkele effecten van de coronacrisis. Binnen deze context mikt het koffiebedrijf voor het lopende jaar op een dubbelcijferige autonome omzetgroei en een stabiele brutowinst ten opzichte van 2021. De vrije kasstroom moet minstens 1 miljard euro zijn.

Op middellange en lange termijn mikt de onderneming onverminderd op een groei van het aangepaste bedrijfsresultaat met circa 5 procent, terwijl de omzet ook na 2021 autonoom moet groeien met 3 tot 5 procent.