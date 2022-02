Europese beurzen openen naar verwachting hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, waarbij de crisis in Oekraïne onverminderd de aandacht blijft opeisen. IG voorziet een openingswinst van 96 punten voor de Duitse DAX, een plus van 34 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 17 punten voor de Britse FTSE 100. De Europese beurzen sloten dinsdag vlak, nadat Rusland maandag 'vredestroepen' stuurde naar opstandige regio’s in Oost Oekraïne en zo de soevereiniteit van het buurland schond. De EU publiceerde dinsdag een lijst met mogelijke sancties na de Russische inval in Oekraïne, onder meer gericht tegen banken die het Russische leger financieren en betrokkenen bij de militaire operaties. Ook zou de toegang van Russische bedrijven tot de Europese kapitaalmarkt kunnen worden geblokkeerd. Duitsland zette de goedkeuring van de gasleiding Nord Stream 2 stil. De aardgasprijs steeg sterk, met 8 procent, op het nieuws.



Dmitry Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad en voormalig premier tweette in een scherpe reactie dat Europeanen weldra 2.000 euro voor 1000 kubieke meter aardgas zullen betalen. Volgens EU-president Ursula von der Leyen kan Europa het redden als Gazprom de levering van Russisch gas volledig zou staken. "Beleggers hopen dat de spanningen afnemen en dat er alsnog een diplomatieke oplossing kan komen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Maar na de historische toespraak van Poetin afgelopen maandagavond en het sturen van troepen naar Donetsk en Loehansk, zijn beleggers bang dat Poetins besluit zal worden bestraft met hevige sancties tegen Rusland vanuit de VS. De markten zijn extreem gevoelig voor de situatie tussen de VS en Rusland", aldus Aslam. Economische cijfers waren er dinsdag over het vertrouwen van Duitse ondernemers. Deze index steeg in februari sterker dan voorzien, tot 98,9 punten.



Bedrijfsnieuws Nadat de stijging van de olieprijs deels verdampte gebeurde hetzelfde met de koerswinsten van de oliebedrijven BP, Shell en Total Energies. Deze sloten vrijwel ongewijzigd. Volkswagen steeg 8 procent,op het nieuws dat het plan om het merk Porsche verder te verzelfstandigen middels een beursgang te geven in een gevorderd stadium is. Het aandeel Porsche Holding won zelfs 11 procent. Sectorgenoot Renault in Parijs verloor juist 4 procent. HSBC heeft in het vierde kwartaal van 2021 een flinke winstsprong gemaakt en verwacht dat de stijgende rentes de resultaten ook in de toekomst zullen aanjagen, maar moest ook een flinke afschrijving doen op Chinees vastgoed. Het aandeel sloot licht hoger. Worldline sloot 10,5 procent hoger, ondanks een stevig jaarverlies in 2021. Dat kwam vooral door een flinke desinvestering, maar de omzet steeg op een autonome basis wel en ook de vrije kasstroomverbeterde. In Frankfurt verloor Deutsche Bank 0,7 procent, na een terugval van de opgelopen rentes. Fresenius leverde 8 procent in. Euro STOXX 50 3.985,47 (-0,01%)

STOXX Europe 600 455,12 (+0,07%)

DAX 14.693,00 (-0,26%)

CAC 40 6.787,60 (-0,01%)

FTSE 100 7.494,21 (+0,13%)

SMI 11.959,39 (+0,57%)

AEX 731,96 (+0,31%)

BEL 20 3.959,15 (-0,25%)

FTSE MIB 26.043,96 (-0,02%)

IBEX 35 8.493,20 (+0,05%) AMERIKAANSE AANDELEN Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen. De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, nadat beleggers reageerden op het besluit van de Russische president Vladimir Poetin om troepen naar opstandige regio's in het buurland Oekraïne te sturen.



De koersdaling bracht de S&P500 in het terrein van de beurscorrectie met een daling van meer dan 10 procent sinds de top van 3 januari. Alle soorten aandelen, van snelgroeiende technologiebedrijven tot banken, fabrikanten en bedrijven die gevoelig zijn voor de economische cyclus verloren terrein. "Beleggers verlagen hun risico's nu de situatie escaleert en onzekerheden zich opbouwen over de weg voorwaarts", zei Linsdey Bell van Ally Invest. "De markten zullen waarschijnlijk de komende weken nerveus blijven." Maandagavond werd duidelijk dat Rusland de twee afvallige regio’s in Oost-Oekraïne erkent als zelfstandige staten en er 'vredestroepen' heen stuurt. Rusland schendt zo de soevereiniteit van het buurland en bevestigt de vrees voor een militaire invasie, na weken van opbouw van Russische troepen aan de Oekraiense grens. "Beleggers zijn omgeslagen van de hoop dat het vooral intimidatie en wapengekletter was, naar de vrees dat een echt conflict dreigt", zei Altaf Kassam van State Street. "We zijn gekomen op een punt waar terugtrekken moeilijk lijkt." De VS kondigden reeds aan dat Amerikanen geen zaken meer mogen doen met de afvallige regio's Donetsk en Loehansk. Duitsland schort de Nord Stream 2 pijplijn op en de EU en het VK presenteerden dinsdagmiddag de eerste sancties, die onder meer gericht zijn op banken die militair operaties financieren. De markten reageren volatiel op de geopolitieke onzekerheden. De aardgasprijs steeg sterk. "De vraag is of er ook sancties komen op Russische olie", aldus marktanalist Naeem Aslam. WTI kost dinsdag 92,10 dollar per vat en Brent bijna 94 dollar, maar minder dan eerder op de dag, toen Brent-olie boven 96 dollar stond. Hoewel de Oekraïnecrisis voor veel onzekerheid zorgt, vinden economen van JPMorgan Chase nog steeds dat het verkrappen van het monetaire beleid het grootste risico vormt voor de aandelenmarkten.



De Amerikaanse dienstensector groeide in februari veel harder dan in januari. De index van inkoopmanagers van MarkitEconomics steegvan 51,2 naar 56,7. De industrie-index verbeterde ook, maar minder sterk, tot 57,5. Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten daalde in februari nauwelijks, meldde Conference Board, van 111,1 tot 110,5. Er was een sterkere daling tot 109,5 verwacht. Bedrijfsnieuws Bedrijven die niet-essentiële consumptiegoederen verkopen werden relatief hard geraakt, volgens analisten deels door geopolitieke zorgen en deels door zorgen over de Amerikaanse economie. Retailer Home Depot verloor bijna 9 procent, ondanks sterke vergelijkbare groeicijfers en een hoger dividend. Ook rivaal Lowe's ging ruim 3 procent lager. Retailer Macy's kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 2 miljard dollar maar het aandeel daalde 5 procent, na een hogere start. Oliezwaargewichten Exxon en Chevron stegen aanvankelijk maar doeken toch in de rode cijfers, met koersverliezen van rond 1 procent. SoFi Technologies verloor 9 procent. The Wall Street Journal meldde dat het bedrijf het softwarebedrijf voor banken Technisys koopt voor 1,1 miljard dollar. S&P 500 index 4.304,76 (-1,01%)

Dow Jones index 33.596,61 (-1,42%)

Nasdaq Composite 13.381,52 (-1,23%) AZIE De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het groen. Nikkei 225 26.449,61 (gesloten)

Shanghai Composite 3.484,43 (+0,8%)

Hang Seng 23.645,24 (+0,5%) VALUTA De euro/dollar noteerde op 1,1324. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1326 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1345 op de borden. USD/JPY Yen 115,04

EUR/USD Euro 1,1324

EUR/JPY Yen 130,27 MACRO-AGENDA:

08:00 Consumentenvertrouwen - Maart (Dld)

08:45 Consumenten- en ondernemersvertrouwen - Februari (Fra)

11:00 Inflatie - Januari def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - December (VS) BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Ageas - Cijfers vierde kwartaal (Bel)

07:00 Henkel - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Stellantis - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

22:00 eBay - Cijfers vierde kwartaal (VS) Bron: ABM Financial News

