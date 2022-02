Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen, nadat Rusland legertroepen naar Oekraïne stuurde, maar een zeer sterke stijging bleef uit. Een maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,4 procent hoger op 92,35 dollar per vat. Brent-olie sloot op het hoogste niveau sinds 2014 op dollar per vat. De prijsstijging was sterker eerder tijdens de handelsdag, maar liep terug. "De markt neemt de dreiging dat de stroom van olie en aardgas vanuit Rusland wordt afgebroken door sancties of door oorlog niet serieus", zei Troy Vincent van DTN. Vincent denkt dat zware sancties op Russische olie en gas zowel voor Europa als voor Rusland destructief zouden uitpakken, omdat de energie nu al extreem duur is voor Europeanen, terwijl Rusland de inkomsten niet goed kan missen. "De rally van de olieprijs lijkt tegen een muur aan te zijn gelopen, omdat de spanningen in Oekraïne niets uithalen tegen het vooruitzicht van meer olie uit Iran, en mogelijk ook een hogere productie van OPEC-plus", zei Edward Moya van Oanda. "De olieprijs lijkt nog steeds goede kans te maken om de 100 dollar te bereiken, maar er zal mogelijk een grote escalatie door Rusland nodig zijn om die doorbraak te laten plaatsvinden." Moya denkt wel dat prijsdips, als die er komen, van korte duur zullen zijn. De aardgasprijs op Nymex steeg 1,5 procent tot 4,498 dollar per miljoen Britse thermische eenheden. Bron: ABM Financial News

