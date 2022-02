Wall Street-belegger neemt risico van tafel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag fors lager, nadat beleggers reageerden op het besluit van de Russische president Vladimir Poetin om troepen te sturen naar opstandige regio's in het buurland Oekraïne. De S&P500-index daalde 1,6 procent en de Nasdaq verloor 1,8 procent, terwijl de olieprijs opliep. "Beleggers verlagen hun risico's nu de situatie escaleert en onzekerheden zich opbouwen over de weg voorwaarts", zei Linsdey Bell van Ally Invest. "De markten zullen waarschijnlijk de komende weken nerveus blijven." De Amerikaanse beurzen reageerden vertraagd op de gebeurtenissen in Oekraïne, omdat Wall Street maandag dicht was voor President's Day. Maandagavond werd duidelijk dat Rusland de twee afvallige regio’s in Oost-Oekraïne erkent als zelfstandige staten en er 'vredestroepen' heen stuurt. Daarmee schendt Rusland de soevereiniteit van het buurland en bevestigt het land de vrees voor een militaire invasie, na weken van opbouw van Russische troepen aan de Oekraiense grens. De VS kondigden reeds aan dat Amerikanen geen zaken meer mogen doen met de afvallige regio's Donetsk en Loehansk. Duitsland schort de Nord Stream 2 pijplijn op en de EU en het VK presenteerden dinsdagmiddag de eerste sancties, die onder meer gericht zijn op banken die militair operaties financieren. De markten zijn volatiel door de geopolitieke onzekerheden. De aardgasprijs steeg sterk. "De vraag is of er ook sancties komen op Russische olie", aldus marktanalist Naeem Aslam. WTI kost dinsdag 92,10 dollar per vat en Brent bijna 94 dollar, maar minder dan eerder op de dag, toen Brent-olie boven 96 dollar stond. Hoewel de Oekraïnecrisis voor veel onzekerheid zorgt, vinden economen van JPMorgan Chase nog steeds dat het verkrappen van het monetaire beleid het grootste risico vormt voor de aandelenmarkten.



De Amerikaanse dienstensector groeide in februari veel harder dan in januari. De index van inkoopmanagers van MarkitEconomics steegvan 51,2 naar 56,7. De industrie-index verbeterde ook, maar minder sterk, tot 57,5. Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten daalde in februari nauwelijks, meldde Conference Board, van 111,1 tot 110,5. Er was een sterkere daling tot 109,5 verwacht. De euro/dollar stond op 1,1326 en was daarmee weinig veranderd sinds maandag. Bedrijfsnieuws Bedrijven die niet-essentiële consumptiegoederen verkopen werden relatief hard geraakt, volgens analisten deels door geopolitieke zorgen en deels door zorgen over de Amerikaanse economie. Retailer Home Depot verloor 9,5 procent, ondanks sterke vergelijkbare groeicijfers en een hoger dividend. Ook rivaal Lowe's ging bijna 5 procent lager. Retailer Macy's kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 2 miljard dollar maar daalde 4 procent, na een hogere start. Oliezwaargewichten Exxon en Chevron stegen aanvankelijk maar doeken toch in de rode cijfers, met koersverliezen van ruim 1 procent. SoFi Technologies verloor 9 procent. The Wall Street Journal meldde dat het bedrijf het softwarebedrijf voor banken Technisys koopt voor 1,1 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

