Beursblik: vooral sterke orderstroom ASMI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het vierde kwartaal van 2021 resultaten behaald die aan de bovenkant van de outlook uitkwamen. Dit concludeerde analist Janardan Menon van Jefferies dinsdagavond. "De orders waren sterk met 645 miljoen euro, een stijging van 70 procent op jaarbasis", aldus Menon, die zelf op 620 miljoen euro had gerekend. Voor het eerste kwartaal mikt ASMI op 500 tot 530 miljoen euro aan omzet. Dat is in lijn met de consensus van 520 miljoen euro, maar wel lager dan de 585 miljoen euro omzet waarop Jefferies had gerekend. Menon schreef dit echter toe aan verstoringen in de aanvoerketen. Daarbij merkt ASMI op dat de omzet in het tweede kwartaal groter zal zijn dan in het eerste en dat de omzet in de tweede jaarhelft groter zal zijn dan in de eerste zes maanden. "Wij verwachten dat de sterke orderinstroom aanhoudt in 2022 en 2023 en dat zal verhogingen van de consensusverwachtingen opleveren", aldus Menon. Jefferies heeft een koopadvies op ASMI met een koersdoel van 350,00 euro. Bron: ABM Financial News

