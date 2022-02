Europese beurzen sluiten vlak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag vlak gesloten, nadat Rusland maandag 'vredestroepen' stuurde naar opstandige regio’s in Oost Oekraïne en zo de soevereiniteit van het buurland schond. De EU publiceerde dinsdag een lijst met mogelijke sancties na de Russische inval in Oekraïne, onder meer gericht tegen banken die het Russische leger financieren en betrokkenen bij de militaire operaties. Ook zou de toegang van Russische bedrijven tot de Europese kapitaalmarkt kunnen worden geblokkeerd. Duitsland zette de goedkeuring van de gasleiding Nord Stream 2 stil. De aardgasprijs steeg sterk, met 8 procent, op het nieuws. De markten reageerden verder weinig geschokt door de potentiële economische impact van de sancties. De STOXX Europe 600 index sloot vlak op 454,72 punten. De Duitse DAX daalde 0,2 procent tot 14.690 punten en de Franse CAC 40 sloot vrijwel onveranderd op 6.788 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent hoger op 7.494 punten. Dmitry Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad en voormalig premier tweette in een scherpe reactie dat Europeanen weldra 2.000 euro voor 1000 kubieke meter aardgas zullen betalen. Volgens EU-president Ursula von der Leyen kan Europa het redden als Gazprom de levering van Russisch gas volledig zou staken. "Beleggers hopen dat de spanningen afnemen en dat er alsnog een diplomatieke oplossing kan komen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Maar na de historische toespraak van Poetin afgelopen maandagavond en het sturen van troepen naar Donetsk en Loehansk, zijn beleggers bang dat Poetins besluit zal worden bestraft met hevige sancties tegen Rusland vanuit de VS. De markten zijn extreem gevoelig voor de situatie tussen de VS en Rusland", aldus Aslam. Economische cijfers waren er dinsdag over het vertrouwen van Duitse ondernemers. Deze index steeg in februari sterker dan voorzien, tot 98,9 punten. De Amerikaanse dienstensector groeide in februari veel harder dan in januari. De index van inkoopmanagers van MarkitEconomics steegvan 51,2 naar 56,7. De industrie-index verbeterde ook, maar minder sterk, tot 57,5. Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten daalde in februari nauwelijks, meldde Conference Board, van 111,1 tot 110,5. Er was een sterkere daling tot 109,5 verwacht. De olieprijs steeg, maar minder hard dan eerder dinsdag. Een april-future West Texas Intermediate steeg 2 procent tot 92,16 dollar. Brent-olioe voor mei werd 0,8 procent duurder op 93,78 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1345. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1302 en maandag rond 22.00 uur stond er een stand van 1,1312 op de borden.



Bedrijfsnieuws Nadat de stijging van de olieprijs deels verdampte gebeurde hetzelfde met de koerswinsten van de oliebedrijven BP, Shell en Total Energies. Deze sloten vrijwel ongewijzigd. Volkswagen steeg 8 procent,op het nieuws dat het plan om het merk Porsche verder te verzelfstandigen middels een beursgang te geven in een gevorderd stadium is. Het aandeel Porsche Holding won zelfs 11 procent. Sectorgenoot Renault in Parijs verloor juist 4 procent. HSBC heeft in het vierde kwartaal van 2021 een flinke winstsprong gemaakt en verwacht dat de stijgende rentes de resultaten ook in de toekomst zullen aanjagen, maar moest ook een flinke afschrijving doen op Chinees vastgoed. Het aandeel sloot licht hoger. Worldline sloot 10,5 procent hoger, ondanks een stevig jaarverlies in 2021. Dat kwam vooral door een flinke desinvestering, maar de omzet steeg op een autonome basis wel en ook de vrije kasstroomverbeterde. In Frankfurt verloor Deutsche Bank 0,7 procent, na een terugval van de opgelopen rentes. Fresenius leverde 8 procent in. Tussenstanden Wall Street Wall Street stond dinsdagavond op verlies, met een min van driekwart procent voor de S&P500 index en 1,25 procent verlies voor technologie-index Nasdaq.



Wall Street was maandag gesloten in verband met President's Day. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News