Zwaargewichten helpen AEX in zadel

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag gestegen, met name dankzij winsten voor een aantal zwaargewichten in de AEX. Bij een slot van 731,96 punten sloot de index uiteindelijk 0,3 procent hoger.

Maandagavond werd duidelijk dat Rusland de twee afvallige regio’s in Oost-Oekraïne erkent als zelfstandige staten en 'vredestroepen' stuurt. Dat wordt wereldwijd gezien als een mogelijke aanzet tot een militaire inval.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn de markten nu vooral gericht op welke stevige sancties er gaan komen voor Rusland.

De VS kondigden aan dat Amerikanen geen zaken meer mogen doen met de afvallige regio's Donetsk en Luhansk. Duitsland schort de Nord Stream 2 pijplijn op en de EU en het VK presenteerden dinsdagmiddag de eerste sancties, die onder meer gericht zijn op banken die militaire operaties financieren.

"De vraag is of er ook sancties komen op Russische olie", aldus Aslam. WTI kostte dinsdag ruim 92 dollar per vat en Brent zo'n 94 dollar.

Na een snoekduik vannacht en vanochtend, leek de rust gedurende de handelsdag wat terug te keren op de internationale aandelenmarkten en wist de AEX de verliezen zelfs compleet weg te werken.

"Volatiliteit komt de beurs vaak niet ten goede, want meestal betekent dit dat de koersen neerwaarts gaan", waarschuwt Justin Blekemolen van Lynx echter. De beleggingsspecialist wordt pas bij een uitbraak boven de 772 punten weer positief over het technisch beeld van de AEX.

Hoewel de Oekraïnecrisis voor veel onzekerheid zorgt, vinden economen van JPMorgan Chase nog steeds dat het verkrappen van het monetaire beleid het grootste risico vormt voor de aandelenmarkten.

Blekemolen van Lynx wees daarbij op de forse beweging van de Fed Fund Futures. "Hierdoor lijkt de markt voor maart plotseling nog maar één renteverhoging van 0,25 procent in te prijzen. Ook het aantal verhogingen voor de rest van 2022 gaat omlaag van 7 naar 6."

Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor de Duitse Ifo index voor het ondernemersvertrouwen. Dat bleek in februari sterker toegenomen dan verwacht. De samengestelde inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie en dienstensector verbeterde ook in dezelfde maand.

Verder meldde The Conference Board dat het consumentenvertrouwen in de VS in februari licht is gedaald. Consumenten maakten zich vooral zorgen over de hoge inflatie, aldus het onderzoeksbureau.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1340.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen steeg ArcelorMittal 3 procent. Credit Suisse was in een rapport positief over de Europese staalsector en herhaalde dat Mittal één van de favorieten is van de Zwitserse bank.

Zwaargewicht ASML steeg 2,5 procent. Adyen, met ook een vrij zware weging in de AEX, won bijna een procent.

ASMI, dat nabeurs met kwartaalcijfers komt, steeg bijna 3 procent. Besi, dat een kleine koersdoelverhoging kreeg van UBS, won zelfs meer dan 3 procent en ging daarmee aan kop in de AEX.

Just Eat Takeaway sloot de rij met een verlies van meer dan 3 procent.

In de Midkap won Alfen bijna 4 procent en Aperam 1,5 procent. Grootste daler was Fugro, met een verlies van bijna 3 procent. Arcadis leverde zo'n 2,5 procent in.

In de AScX won Nedap zo'n 3,5 procent en Sif een procent. Acomo kwam dinsdag met cijfers die redelijk positief werden ontvangen door de markt. Het aandeel steeg circa een half procent.

Heijmans en BAM belandden onderaan in de AScX met verliezen van 3 tot 4 procent.

Het lokaal genoteerde Dutch Star Two steeg 1,5 procent na cijfers.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent in het rood.