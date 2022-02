Consumentenvertrouwen VS daalt licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in februari gedaald, maar minder sterk dan verwacht. Dit meldde onderzoeksbureau Conference Board dinsdagmiddag. De vertrouwensindex daalde van 111,1 tot 110,5. Geraadpleegde economen rekenden vooraf op een afname tot 109,5. Consumenten waren bezorgd over de hoge inflatie, aldus Lynne Franco van Conference Board. Toch is er wel relatief veel vertrouwen in de groeivooruitzichten. "Hoewel ze niet verwachten dat de economie op korte termijn weer op stoom komt, verwachten ze ook niet dat de omstandigheden verslechteren." Bron: ABM Financial News

