Wall Street wacht nerveuze handelsdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet, nadat de beursvloer in New York maandag leeg bleef vanwege President's Day. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 0,3 procent lager en staan de Dow Jones index en Nasdaq ook in het rood.

Maandagavond werd duidelijk dat Rusland de twee afvallige regio’s in Oost-Oekraïne erkent als zelfstandige staten en 'vredestroepen' stuurt. Dat wordt wereldwijd gezien als een mogelijke aanzet tot een militaire inval.

"Beleggers hoopten op iets van de-escalatie van de spanningen door een mogelijke ontmoeting tussen de presidenten Biden en Poetin", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, maar met de gebeurtenissen van maandagavond, zijn de markten nu vooral gericht op welke stevige sancties er gaan komen voor Rusland, aldus Aslam.

De VS kondigden reeds aan dat Amerikanen geen zaken meer mogen doen met de afvallige regio's Donetsk en Loehansk. Duitsland schort de Nord Stream 2 pijplijn op en de EU en het VK presenteerden dinsdagmiddag de eerste sancties, die onder meer gericht zijn op banken die militair operaties financieren.

"De vraag is of er ook sancties komen op Russische olie", aldus Aslam. WTI kost dinsdag ruim 93 dollar per vat en Brent zo'n 95 dollar.

Na een snoekduik vannacht en vanochtend, lijkt de rust wat terug te keren op de aandelenmarkten en zijn de verliezen deels weggewerkt.

"In de afgelopen dagen zagen we al veel tegenstrijdig nieuws, wat voor extreme bewegingen in de markten zorgde. Het is zeer waarschijnlijk dat deze gigantische volatiliteit beleggers blijft beïnvloeden", aldus Aslam.

Hoewel de Oekraïnecrisis voor veel onzekerheid zorgt, vinden economen van JPMorgan Chase nog steeds dat het verkrappen van het monetaire beleid het grootste risico vormt voor de aandelenmarkten.

Op macro-economisch vlak is er later vanmiddag aandacht voor inkoopdata over de industrie en dienstensector in februari.

De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,1348.

Bedrijfsnieuws

Home Depot en Macy's openden eerder vanmiddag de boeken. Home Depot behaalde in het vierde kwartaal beter dan verwachte resultaten. Met name de vergelijkbare groei was sterk. Het aandeel lijkt toch 3 procent lager te gaan openen.

Macy's presteerde in het afgelopen kwartaal ook boven verwachting en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 2 miljard dollar. Het aandeel lijkt 5 procent hoger te gaan openen.

Oliezwaargewichten Exxon en Chevron stijgen zo'n 2 procent dankzij de hogere olieprijzen.

Slotstanden vrijdag

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd. De S&P 500 verloor 0,7 procent op 4.348,87 punten, de Dow Jones index daalde 0,7 procent tot 34.079,18 punten en de Nasdaq leverde 1,2 procent in op 13.548,07 punten.