Brussel presenteert sancties Rusland

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft dinsdag een lijst met mogelijke sancties gepresenteerd na de Russische inval van Oekraïne. Het besluit van het Kremlin om troepen te sturen naar Donetsk en Loehansk in Oekraïne, is "onwettig en onaanvaardbaar", aldus Brussel, en in strijd met het internationaal recht. Sancties die worden voorgesteld en dinsdagmiddag zullen worden besproken door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn maatregelen gericht op onder meer banken die het Russische leger financieren en diegene die betrokken zijn bij de militaire operaties. Ook overweegt Brussel de toegang tot de Europese kapitaalmarkten te blokkeren. De opstandige regio'a zullen rekening moeten houden met boycots "zodat zij de economische consequenties duidelijk zullen voelen". Bron: ABM Financial News

