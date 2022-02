Duitsland schort Nord Stream 2 op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Duitsland stopt met het goedkeuringsproces van gaspijpleiding Nord Stream 2 in reactie op de 'vredesmissie' die Rusland gaat uitvoeren in de afvallige regio's Donetsk en Loehansk nu Moskou die twee regio's in Oost-Oekraïne erkent als onafhankelijke volksrepublieken. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz maakte het besluit dinsdag bekend op een persconferentie. De maatregel staat los van eventuele Europese sancties voor Rusland. Nord Stream 2 bestaat uit twee gaspijpleidingen met een lengte van ruim 1.200 kilometer, die over de bodem van de Oostzee lopen. Ondertussen overweegt de Oekraïense president Zelensky om de diplomatieke banden met Rusland te verbreken, om zo de soevereiniteit van het land te verdedigen. Bron: ABM Financial News

