Meer omzet en resultaten bij Home Depot

(ABM FN-Dow Jones) Home Depot heeft in het vierde kwartaal van 2021 een hogere omzet en betere resultaten geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit bleek dinsdagmiddag uit de cijfers van de Amerikaanse doe-het-zelfketen.

Het bedrijf uit Atlanta boekte in het vierde kwartaal een omzet van 35,7 miljard dollar, een stijging van 10,7 procent op jaarbasis. Door FactSet geraadpleegde analisten gingen uit van een omzet van 34,9 miljard dollar.

Op kwartaalbasis was er sprake van een licht omzetdaling, terwijl over het derde kwartaal op kwartaalbasis zich nog een sprake was van substantiële omzetafname.

De stijging van de vergelijkbare omzet, die voor de markt belangrijk is, kwam in het vierde kwartaal uit op 8,1 procent wereldwijd en op 7,6 procent in de VS alleen. De markt ging uit van respectievelijk 5,0 en 5,4 procent. In het derde kwartaal van dit jaar bedroeg de vergelijkbare omzetgroei 6,1 procent.

Onder de streep bleef er voor Home Depot een kwartaalwinst over van 3,4 miljard dollar, of 3,21 dollar per aandeel. Analisten voorspelden vooraf 3,18 dollar per aandeel.

Dividend

Het bedrijf verhoogde het kwartaaldividend met 15 procent naar 1,90 dollar per aandeel, waarmee het dividend voor heel 2021 op 7,60 dollar per aandeel uitkomt.

Outlook

Home Depot verwacht voor het lopende boekjaar een licht hogere omzet, ook op vergelijkbare basis, met een winst per aandeel die met enkele procenten oploopt ten opzichte van 2021.

Afgelopen jaar boekte de keten een omzet van 151,2 miljard dollar, op vergelijkbare basis een stijging van 11,4 procent, met een winst per aandeel van 15,53 dollar.

In de voorbeurshandel op Wall Street steeg het aandeel Home Depot dinsdagmiddag 1,2 procent.



Op di 22 feb. 2022 om 12:41 schreef andre sterk <andre@abmf