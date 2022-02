Europese beurzen vlak licht hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag vlak tot licht hoger, nadat maandagavond duidelijk werd dat Rusland twee opstandige regio’s in Oost Oekraïne erkent als zelfstandige staten en 'vredestroepen' stuurt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 453,00 punten. De Duitse DAX liet een vlakke notering zien op 14.732,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde eveneens onveranderd met een stand van 6.790,36 punten. De Britse FTSE won dinsdag 0,3 procent hoger op 7.507,06 punten. Daarmee zijn de openingsverliezen deels of in sommige gevallen zelfs volledig weggewerkt.

"Beleggers hopen dat de spanningen afnemen en dat er alsnog een diplomatieke oplossing kan komen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Maar na de historische toespraak van Poetin afgelopen maandagavond en het sturen van troepen naar Donetsk en Loehansk, zijn beleggers bang dat Poetins besluit zal worden bestraft met hevige sancties tegen Rusland vanuit de VS. De markten zijn extreem gevoelig voor de situatie tussen de VS en Rusland", aldus Aslam.

Van Duitsland werd de vertrouwensindex van ondernemers over februari bekend gemaakt en deze liep meer op dan voorzien, naar een indexstand 98,9.

De macro-economische agenda voor dinsdag bevat alleen nog de samengestelde inkoopmanagersindex van de Verenigde Staten over januari.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 4,0 procent in het groen op 93,75 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 95,21 dollar werd betaald, een plus van 2,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1353. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1302 en maandag rond 22.00 uur stond er een stand van 1,1312 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Dankzij de oplopende olie- en gasprijs doen energiebedrijven het vandaag goed. De koers van het aandeel BP won 1,3 procent en van TotalEnergies 0,7 procent. De aandelenkoers van Shell steeg zelfs 1,9 procent.

Volkswagen is in verregaande gesprekken over een beursgang van diens merk Porsche. De koers van het aandeel Volkswagen noteerde 9,3 procent hoger en van de Porsche Holding 12,6 procent hoger.

HSBC heeft in het vierde kwartaal van 2021 een flinke winstsprong gemaakt en verwacht dat de stijgende rentes de resultaten ook in de toekomst zullen aanjagen, maar moest ook een flinke afschrijving doen op Chinees vastgoed. Het aandeel noteerde 0,4 procent lager in koers.

Worldline heeft in 2021 een stevig verlies geleden, vooral door een flinke desinvestering, maar de omzet steeg op een autonome basis wel en ook de vrije kasstroom liep verder op. De koers van het aandeel noteerde 9,3 procent lager.

In Parijs en Frankfurt mochten de verliezen voor de hoofdgraadmeters in het licht van de situatie rondom Oekraïne meevallen, maar koersstijgingen waren in de minderheid en overwegend bescheiden.

Minnen waren uitgesprokener met in Parijs een verlies van 3,4 procent voor de koers van het aandeel Renault en van 2,0 procent voor die van het aandeel Danone.

In Frankfurt daalde het aandeel Deutsche Bank met 2,4 procent, nu rentes lager tenderen, en de koers van het aandeel Fresenius leverde 6,1 procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen, maar die voor de Dow en de Nasdaq juist iets lager.

Wall Street was maandag gesloten in verband met President's Day.