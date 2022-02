Valuta: eurokoers ervaart voorlopig geen zenuwen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag licht hoger ten opzichte van de dollar in een nerveuze markt nu Rusland zijn militaire bemoeienis in Oekraïne intensiveert en het westen, met name de Verenigde Staten, indirect tot maatregelen dwingt. "Van paniek lijkt echter geen sprake", aldus valutahandelaar Dirk Croonen van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De markt is alert, de oplopende volatiliteitsindex VIX geeft daar ook blijk van, maar gelet op de bewegingen van veilig geachte valuta's als de dollar, yen en frank, dan is het beeld nog altijd zeer beheerst´", aldus Croonen. Croonen sloot dinsdag niet uit dat de inkoopmanagersindices voor de diverse dienstensectoren die maandag naar buiten kwamen en bijvoorbeeld voor de eurozone een hoger groeitempo lieten zien, een steun in de rug voor het vertrouwen zijn. Het oplopende risico dat Oekraïne het toneel wordt van indringende militaire handelingen is vooral terug te zien in de koers van goud, die momenteel rond de 1.900 dollar noteert. Van Duitsland werd de vertrouwensindex van ondernemers over februari bekend gemaakt en deze liep meer op dan voorzien, in dit geval naar 98,9. De macro-economische agenda voor dinsdag bevat alleen nog de samengestelde inkoopmanagersindex van de Verenigde Staten over januari. Er zijn dinsdag twee sprekers: de voorzitter van de Federal Reserve van Atlanta Raphael Bostic en de interimvoorzitter van Dallas Meredith Black. De euro noteerde dinsdag 0,3 procent hoger op 1,1337 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8345 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,1 procent en noteerde op 1,3585 dollar. Bron: ABM Financial News

