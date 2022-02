Winstsprong JDE Peet's verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft het afgelopen jaar waarschijnlijk een hogere winst geboekt bij verder vlakke resultaten. Dit blijkt uit een door het koffiebedrijf zelf samengestelde analistenconcensus. De analisten voorzien een aangepast bedrijfsresultaat (EBITDA) van 1.585 miljoen euro, in vergelijking met 1.575 miljoen euro in 2020. Onder de streep resteert volgens de verwachting van de analisten een nettowinst van 716 miljoen euro, tegenover een winst van 367 miljoen euro een jaar eerder. De analisten voorzien verder een omzet van 6.874 miljoen euro, in vergelijking met 6.651 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Dit zou dan goed moeten zijn voor een autonome groei van 4,6 procent. Dit zou in lijn zijn met de verwachtingen van JDE zelf van een omzetgroei van 3 tot 5 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat zal in 2022 naar verwachting van de koffieketen een lage enkelcijferige groei op autonome basis laten zien. Op langere termijn mikt de onderneming op een groei van het aangepaste bedrijfsresultaat met circa 5 procent, terwijl de omzet ook na 2021 autonoom moet groeien met 3 tot 5 procent. In de eerste helft van 2021 profiteerde JDE van de verkoop van koffie voor gebruik in bijvoorbeeld horeca. In de tweede helft van het jaar werden in diverse landen echter opnieuw strengere maatregelen doorgevoerd om de coronacrisis te beteugelen. Zo ging Nederland weer in een lockdown in de laatste maand van 2021. Analisten van Berenberg merkten bovendien op dat JDE inflatiedruk voelt, nadat de koffieprijs eind vorig jaar zo'n 80 procent hoger uitviel dan in 2020. Die impact zal het bedrijf vooral dit jaar voelen, verwachten de analisten, die rekenen op een prijsverhoging met 7 procent. Analisten van Deutsche Bank merkten op dat het aandeel JDE al een tijd onder druk staat. Dit heeft volgens hen vooral te maken met hogere grondstofprijzen, transportkosten en marketinguitgaven die tot tegenvallende winstcijfers leiden. Dat JDE Peet's bij de halfjaarcijfers zijn winstverwachting handhaafde voor de autonome EBIT-groei, betekent volgens de analisten van Jefferies dat het koffiebedrijven zijn kosten langer heeft afgedekt dan verwacht, maar dat stelt het probleem van de hoge koffieprijzen alleen uit. Jefferies merkt op dat in een vergelijkbaar geval in 2011 en 2015 Nestlé de marges op koffie enorm zag dalen. JDE Peet's komt op woensdag met cijfers. Het aandeel noteerde dinsdag licht lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.