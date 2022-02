AEX werkt forse openingsverliezen bijna weg Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist dinsdag gedurende de ochtend de openingsverliezen bijna geheel weg te werken. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,4 procent tot 727,06 punten. Beleggers blijven volgens analisten van IG evenwel in de ban van geopolitiek. Maandagavond werd duidelijk dat Rusland de twee opstandige regio’s in Oost Oekraïne erkent als zelfstandige staten en 'vredestroepen' stuurt. Dit zette vooral de valutamarkten in beweging, aldus IG, waarbij beleggers naar een veilige haven zochten. Zo steeg de Zwitserse frank bijvoorbeeld flink. "Deze stap [van Poetin] is een flagrante schending van zowel het internationaal recht als de akkoorden van Minsk", aldus voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en voorzitter Charles Michel van de Europese Raad. "De Unie zal reageren met sancties tegen degenen die betrokken zijn bij deze illegale daad", voegden de twee daaraan toe. Ook de Verenigde Staten komen met sancties. Zo verbiedt president Joe Biden Amerikaanse bedrijven inmiddels om nog zaken te doen met Donetsk en Loehansk en zouden nieuwe sacties spoedig volgen. "Beleggers hopen dat de spanningen afnemen en dat er alsnog een diplomatische oplossing kan komen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Maar na de historische toespraak van Poetin afgelopen maandagavond en het sturen van troepen naar Donetsk en Loehansk, zijn beleggers bang dat Poetins besluit zal worden bestraft met hevige sancties tegen Rusland vanuit de VS." "De markten zijn extreem gevoelig voor de situatie tussen de VS en Rusland", aldus Aslam. Door de geopolitieke ontwikkelingen zijn er ook zorgen over verdere verstoringen in de aanvoerketen, waardoor vooral de olieprijzen momenteel flink stijgen. Dit zette in Amsterdam het aandeel van indexzwaargewicht Shell ruim 2 procent hoger. "Wat verder opvalt is dat de Fed Fund Futures een forse beweging laten zien", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Hierdoor lijkt de markt voor maart plotseling nog maar één renteverhoging van 0,25 procent in te prijzen. Ook het aantal verhogingen voor de rest van 2022 gaat omlaag van 7 naar 6", aldus Blekemolen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1328. De olieprijzen stegen tot vijf procent. Op macro-economisch vlak werd bekend dat het Duitse ondernemersvertrouwen aantrekt. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Shell 2,1 procent dankzij de oplopende energieprijzen. ArcelorMittal en Prosus noteerden ook in het groen. De verzekeraars Aegon en NN Group verloren 1,7 tot 2,9 procent en Signify daalde 3,0 procent. In de Midkap bleven won Alfen 1,8 procent en Fugro 1,4 procent. Grootste dalers met verliezen tot twee procent waren Boskalis, Eurocommercial Properties en ASR Nederland. In de AScX won Acomo na positief ontvangen jaarcijfers 3,5 procent. Acomo heeft met succes het overgenomen Tradin geïntegreerd en ook de stijgende grondstofprijzen opgevangen, zo merkte ING op. Accsys verloor 3,1 procent. Vivoryon daalde zelfs 9,2 procent. Het lokaal genoteerde Dutch Star Two koerste 2,0 procent hoger na cijfers. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.