Volkswagen in verregaande gesprekken over beursgang Porsche

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen is in verregaande gesprekken over een beursgang van Porsche. Dit maakte de Duitse autobouwer dinsdagochtend bekend. Volkswagen en Porsche zouden een raamwerkovereenkomst hebben besproken, die de basis zou moeten vormen in de voorbereidingen van een mogelijke beursgang. Het raamwerk moet nog worden goedgekeurd door het bestuur van Volkswagen en een definitieve beslissing omtrent een beursgang is dus nog niet genomen. Het aandeel Volkswagen steeg dinsdagochtend in Frankfurt maar liefst met 7,0 procent. Bron: ABM Financial News

