Beursblik: Degroof Petercam zet Aedifica op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het advies voor Aedifica verhoogd van Houden naar Kopen, waarbij het koersdoel van 118,00 naar 119,00 euro ging. "2021 zou een goed jaar moeten zijn voor Aedifica en het aandeel verdient beter", aldus analist Herman van der Loos, wijzend op de recente koersdruk. Door de matige prestaties van het aandeel is er inmiddels een flinke opwaartse potentieel ten opzichte van het koersdoel van Degroof, waardoor een koopadvies op zijn plaats is. Degroof verwacht sterke jaarcijfers met een stijging van de directe winst per aandeel van 3,3 procent op jaarbasis, ondanks de aandelenuitgiftes in 2020 en 2021. Het aandeel Aedifica daalde dinsdagochtend licht tot 95,60 euro. Bron: ABM Financial News

