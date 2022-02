Flink verlies voor Dutch Star Two

(ABM FN-Dow Jones) Dutch Star Companies Two heeft in het afgelopen jaar flink verlies geleden. Dit maakte het investeringsvehikel dinsdagochtend bekend.

In de periode van 1 oktober 2020 tot eind december 2021 bedroeg het verlies na belastingen 3,2 miljoen euro. Onder meer 0,8 miljoen euro aan operationele kosten en 0,6 miljoen euro aan rentekosten droegen bij aan dit verlies. Ook een verandering in de waarde van warrants zorgde voor 2,4 miljoen euro aan kosten.

Dutch Star 2 had per 31 december nog circa 109 miljoen euro over om een bedrijf naar de beurs te brengen. Inmiddels heeft het bedrijf een kandidaat op het oog, namelijk Cabka, zoals in december al bekend werd gemaakt.

Cabka recyclet kunststoffen tot herbruikbare pallets en grote container-oplossingen, die de duurzaamheid van de logistieke keten moeten verbeteren.

Over het afgelopen jaar steeg de omzet van Cabka met 27 procent tot 171 miljoen euro, zo bleek vanochtend bovendien. De nettowinst kwam in 2021 uit op 4,5 miljoen euro, waar dit een jaar eerder nog een verlies van 3,2 miljoen euro was. Het onderliggende EBITDA-resultaat trok aan van 20,2 naar 28 miljoen euro.

Naar verwachting krijgt Cabka op 1 maart dit jaar een notering op Euronext. Dutch Star Companies Two gaat daarna als Cabka door het leven.

De waarde van de nieuwe combinatie wordt geschat op 250 miljoen euro. Dutch Star zal van de minstens 108 miljoen euro circa 63,3 miljoen euro kwijt zijn om minderheidsaandeelhouders uit te kopen en de rest wordt geïnvesteerd om Cabka verder te laten groeien.

Voorganger Dutch Star Companies One bracht in 2020 CM.com naar de Amsterdamse beurs, een communicatieplatform met betaalfunctionaliteit. Dutch Star stak toen 65 miljoen euro in CM.com.