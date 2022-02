Rode opening AEX door escalatie in Oekraïne Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag lager van start, nadat Rusland maandagavond met de erkenning van de separatistische volksrepublieken Donetsk en Loehansk de soevereiniteit van Oekraïne heeft geschonden. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,8 procent. Maandag startte de AEX de handelsweek al met een verlies van 2,0 procent naar 729,73 punten door de tot een kookpunt opgelopen geopolitieke spanningen. Met de erkenning schendt president Vladimir Poetin de Akkoorden van Minsk uit 2014, waardoor een diplomatieke oplossing niet langer haalbaar is. Poetin zei in een toespraak ook “vredestroepen” te sturen naar Donetsk en Loehansk, wat betekent dat Russische troepen Oekraïens grondgebied betreden. "Deze stap is een flagrante schending van zowel het internationaal recht als de akkoorden van Minsk", aldus voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en voorzitter Charles Michel van de Europese Raad maandagavond. "De Unie zal reageren met sancties tegen degenen die betrokken zijn bij deze illegale daad", voegden de twee daaraan toe. Het Witte Huis meldde ook met sancties tegen Rusland te komen. President Joe Biden verbood Amerikaanse bedrijven al nog zaken te doen met de twee opstandige regio's. Beleggers lijken de afgelopen handelsdagen toch enigszins op het verkeerde been te zijn gezet door de steeds verdere escalatie in Oekraïne. Maandag startten de Europese beurzen nog in het groen door het nieuws van een mogelijke ontmoeting tussen Poetin en Biden. Wall Street hield gisteren de deuren gesloten vanwege de viering van President’s Day. De Russische beurs verloor maandag echter uiteindelijk meer dan 10 procent en het onvermijdelijke vooruitzicht van sancties laat ook flinke sporen na op de energiemarkt. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend bijna 4 procent hoger naar 94,40 dollar per vat, terwijl de gas-futures nog een stuk harder oplopen. De rap stijgende energieprijzen komen op een moment dat westerse landen al zuchten onder een hoge inflatie. Maandag werd nog bekend dat de Duitse producentenprijzen in januari op jaarbasis met maar liefst 25 procent zijn gestegen. De Europese Centrale Bank houdt echter voorlopig vast aan een rente rond het nulpunt, vooral met het oog op de hoge staatsschuld van met name zuidelijke lidstaten. In Azië verliest de Hang Seng index in Hongkong vanochtend 3 procent. Tokio en Shanghai verliezen minder dan 2 procent, terwijl de grondstofgevoelige beurs in Sydney de schade beperkte tot 1 procent. Op het macro-economische vlak hebben beleggers vandaag onder meer oog voor de Duitse Ifo-index van het ondernemersvertrouwen. Bedrijfsnieuws De nettowinst van Acomo verdubbelde in 2021 van 27 miljoen euro naar 54 miljoen euro. De omzet steeg van 707 miljoen euro naar 1,25 miljard euro. Acomo stelt een dividend voor over 2021 van 0,60 euro per aandeel. Debiteur Robus is een juridische procedure gestart in Frankfurt tegen RoodMicrotec betreffende een eeuwigdurende obligatie uit 2010 met een waarde van bijna 2 miljoen euro. Slotstanden Wall Street van vrijdag De S&P 500 verloor vrijdag 0,7 procent op 4.348,87 punten, de Dow Jones index daalde 0,7 procent tot 34.079,18 punten en de Nasdaq leverde 1,2 procent in op 13.548,07 punten. Bron: ABM Financial News

