Winst HSBC schiet omhoog

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HSBC heeft in het vierde kwartaal van 2021 een flinke winstsprong gemaakt en verwacht dat de stijgende rentes de resultaten ook in de toekomst zullen aanjagen, maar moest ook een flinke afschrijving doen op Chinees vastgoed. Dit bleek vanochtend uit cijfers van de Britse bank. In het afgelopen kwartaal kwam de nettowinst uit op 1,8 miljard dollar tegen 562 miljoen dollar een jaar eerder, toen HSBC naar eigen zeggen nog het uitdagendste kwartaal sinds het begin van de coronacrisis achter de rug had. De opbrengsten stegen met 2 procent tot 12 miljard dollar, vooral dankzij de verkoop van meer leningen en hogere vergoedingen voor het verlenen van financiële diensten. De bank mikt voor dit jaar op een groei van de leningenportefeuille van circa 5 procent, dankzij plannen van centrale banken wereldwijd om de rentes te verhogen. "Onze verwachtingen voor de rentebaten zijn significant positiever geworden", aldus de bank. HSBC mikt inmiddels op een rendement op tastbare eigen vermogen van minstens 10 procent in 2023. De bank wil bovendien opnieuw een inkoopprogramma van eigen aandelen lanceren van 1 miljard dollar en is van plan een dividend van 0,18 dollar per aandeel uit te keren over de tweede jaarhelft. Daarmee komt het totale dividend over 2021 uit op 0,25 dollar per aandeel. Bron: ABM Financial News

