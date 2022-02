Sanctions EU als Rusland afvallige regio's Oekraine erkent - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie heeft Rusland maandag opgeroepen om de afvallige regio's Donetsk en Loehansk in Oekraïne niet te annexeren of erkennen als zelfstandige volksrepublieken, waarschuwend voor sancties als Moskou dit wel doet. Dit meldden diverse media, waaronder persbureau Reuters.



Het Russische parlement, de Doema, stemde vorige week voor erkenning en de Russische president Vladimir Poetin zou maandag aan Duitsland en Frankrijk hebben laten weten dat hij de twee afvallige regio's als onafhankelijk zal erkennen.



Een dergelijke actie torpedeert vermoedelijk een allerlaatste poging om een top te organiseren die moet voorkomen dat Rusland Oekraïne binnenvalt.



"Als er annexatie is, zullen er sancties zijn, en als er erkenning is, zal ik de sancties op tafel leggen en zullen de ministers beslissen", zei Josep Borrell, hoofd buitenlands beleid van de EU, na een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken maandag.



"We roepen president Poetin op om het internationaal recht te respecteren", aldus Borrell. "We zijn klaar om met een sterk verenigd front te reageren voor het geval hij zou besluiten" deze oproepen te negeren", volgens Borrell. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.