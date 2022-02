Debiteur Robus start opnieuw procedure tegen RoodMicrotec Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Debiteur Robus is een juridische procedure gestart in Frankfurt tegen RoodMicrotec betreffende een perpetual obligatie uit 2010 met een waarde van bijna 2 miljoen euro. Dit meldde RoodMicrotec maandag. Robus beweert recht te hebben op een vergoeding van 11,7 procent met betrekking tot 2017, 2018 en de eerste helft van 2021. Bovendien vordert Robus, wegens vermeende niet-naleving door RoodMicrotec van de voorwaarden van de eeuwigdurende obligatie, de terugbetaling van het nominale bedrag van de eeuwigdurende obligatie waarmee de buitengewone beëindiging van de eeuwigdurende obligatie wordt bekrachtigd. RoodMicrotec is door Robus geïnformeerd dat het totale bedrag dat in de procedure wordt gevorderd bijna 2,6 miljoen euro bedraagt, te vermeerderen met 11,7 procent rente voor de toepasselijke periode. RoodMicrotec bestrijdt alle aantijgingen en vorderingen, en ontkent dat er enige vergoeding verschuldigd is op de perpetual of dat er gronden zijn voor buitengewone beëindiging van de eeuwigdurende obligatie. Daarom zal RoodMicrotec de rechtbank verzoeken de vordering van Robus af te wijzen. Recent troffen de twee partijen wel een schikking betreffende een perpetual obligatie uit 2012 voor een bedrag van 400.000 euro. RoodMicrotec zal haar aandeelhouders en andere belanghebbenden op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen en zal indien nodig aanvullende verklaringen afgeven, aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

