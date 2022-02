Techfondsen onderuit in donkerrode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe beursweek weinig positief begonnen. Bij een slot van 729,73 punten verloor de AEX maandag 2,0 procent.

"Financiële markten bewegen op en neer met het sentiment rond Rusland en Oekraïne. De geopolitieke spanningen houden de gemoederen ongetwijfeld nog een tijd bezig", aldus econoom Luc Aben van Lanschot Kempen.

Volgens Aben is het voor een belegger "zeer moeilijk om te anticiperen op een dergelijke onrust." Het uiteindelijke effect op de economie en de markten hangt volgens de econoom af van de schaal en duur van een eventueel conflict.

"Als het überhaupt al tot een militair treffen komt", aldus Aben, die verwacht dat beleggers de "draad van de economische fundamenten" uiteindelijk weer op zullen pakken, mits "de situatie niet dramatisch uit de hand loopt."

Volgens de laatste berichten zijn er vooralsnog geen concrete plannen voor een top tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Later deze week staat wel een gesprek op het programma tussen de ministers van buitenlandse zaken van Amerika en Rusland, mits Moskou Oekraïne voor die tijd niet binnenvalt. Mogelijk worden dan voorbereidingen getroffen voor een ontmoeting tussen Biden en Poetin.

Ondertussen zegt Rusland verschillende 'saboteurs' te hebben gedood, die vanuit Oekraïne met militaire voertuigen op Russisch grondgebied probeerden te komen. Oekraïne zegt helemaal niet met troepen aanwezig te zijn in de regio of een aanval op Rusland te willen uitvoeren en stelt dat Moskou bewust liegt om zo een reactie van Kiev uit te lokken, die een militaire inval zou 'rechtvaardigen'.

Verder hebben de leiders van de zogeheten volksrepublieken van Donetsk en Loehansk Poetin gevraagd hen te erkennen als onafhankelijke landen. Poetin gaf maandag aan dit te overwegen. Het Russische parlement, de Doema, stemde vorige week voor erkenning.

De aandelenmarkten in Europa startten de handelsdag nog voorzichtig optimistisch door het nieuws dat een ontmoeting tussen de twee staatshoofden in de maak is. De beurs in Moskou daalde maandag ruim 10 procent.

De volumes waren wel lager omdat Wall Street gesloten is vanwege de viering van President's Day.

"Beleggers moeten erop rekenen dat de volatiliteit aanhoudt, aangewakkerd door de ontwikkelingen gerelateerd aan het conflict en de onzekerheid die wordt veroorzaakt door het besluit van de Fed om de rente vanaf maart te verhogen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Op macro-economisch vlak was er maandag aandacht voor inkoopdata uit Japan, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone over de maand februari. In Japan krompen de industrie en dienstensector, terwijl in het VK de dienstensector sterk herstelde. In de eurozone nam de economische activiteit in de dienstensector toe, maar zwakte die in de industrie juist af.

Chris Williamson wees op de breed gedragen verstoringen in de aanvoerketen, die leiden tot vertragingen en hogere prijzen. Tegelijk zorgen hogere energie- en loonkosten voor inflatiedruk, "waardoor de verkoopprijzen niet eerder zo hard stegen dan in het afgelopen kwartaal", aldus de econoom van Markit.

De euro/dollar noteerde rond het slot in Amsterdam op 1,1338.

Stijgers en dalers

Er waren maandag nauwelijks stijgers in de AEX. Techaandelen als ASMI, ASML, Besi en Prosus leverden 3 tot 7 procent in. Adyen, Unilever, Shell en KPN hielden de schade nog enigszins beperkt met verliezen tot een half procent.

Aegon verloor bijna 2 procent. De Europese Commissie oordeelde dat het besluit van Hongarije om de verkoop van twee Hongaarse dochterbedrijven van Aegon aan Vienna Insurance Group tegen te houden, in strijd is met artikel 21 van de Europese fusieregels.

Fugro deed goede zaken in de AMX en steeg ruim 4 procent. Flow Traders won ruim 1,5 procent. Air France-KLM daalde licht procent na koersdoelverhogingen van UBS en Credit Suisse.

Bij de kleine fondsen waren er ook nauwelijks winnaars te zien. Alleen Nedap wist ruim een half procent te stijgen. BAM, CM.com en Vivoryon leverden 6 tot 7 procent in.