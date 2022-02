Ajax treft schikking met familie Nouri Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft een schikking getroffen met de familie van Abdelhak Nouri, die vijf jaar geleden tijdens een oefenwedstrijd van Ajax in Oostenrijk werd getroffen door een hartstilstand. De club en de familie zijn een schadevergoeding van 7,85 miljoen euro overeengekomen. Ajax vergoedt daarnaast sinds de zomer van 2017 onder andere de kosten die gemaakt moeten worden voor de verpleging en verzorging van Nouri, en de club zal dit blijven doen. Met de schikking is de procedure die door de familie Nouri bij de Arbitragecommissie van de KNVB was aangespannen, beëindigd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.