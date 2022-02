Beursblik: cijfers Galapagos beloven weinig spektakel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) De jaarcijfers die Galapagos donderdag nabeurs publiceert, zullen vermoedelijk weinig spannend zijn voor de koersbeweging van het aandeel na het recente nieuws dat Paul Stoffels is benoemd als nieuwe CEO van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf. Galapagos rekende voor 2021 op een cashburn van 530 tot 570 miljoen euro en beleggers zullen benieuwd zijn of het biotechconcern binnen deze bandbreedte wist te blijven. Ook de verwachte uitgaven voor 2022 zullen met aandacht worden bekeken. Daarnaast blijft ook de kaspositie interessant. Die stond eind september op 4,9 miljard euro. Vorige maand kondigde Galapagos aan dat het Paul Stoffels heeft benoemd als opvolger van Onno van de Stolpe. "Met de benoeming van een CEO ligt Galapagos op koers met zijn transformatie", stelde analist Dylan van Haaften van Bryan Garnier onlangs. Nu is het de zoektocht naar een nieuwe medisch directeur die Galapagos moet afronden. Piet Wigerinck vertrok vorig jaar. Outlook Na de volgens analisten van Citigroup "verschrikkelijke jaren" 2020 en 2021, wordt 2022 mogelijk een jaar van herstel voor Galapagos. Sinds de bekendmaking van de nieuwe CEO is het aandeel al met ruim 20 procent gestegen. Nu de vooruitzichten voor ontstekingsremmer Jyseleca zijn verlaagd, net als de verwachtingen voor de pijplijn, is de verhouding tussen risico en rendement volgens Citi aantrekkelijker geworden. De vraag is nu wat er gaat gebeuren met de kaspositie, aldus Citi. Zowel Bryan Garnier als Citigroup zetten Galapagos recent weer op hun kooplijst. Het aandeel noteerde maandag 1,2 procent lager op 58,05 euro. Bron: ABM Financial News

