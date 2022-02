Update: Amerikaanse consument nog altijd in goede conditie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse detailhandelsverkopen zijn in januari weer sterk opgeveerd en dat is een teken dat de consument nog steeds in goede vorm verkeert. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera tegen ABM Financial News. "De terugval van de detailhandelsverkopen in december had de vraag doen rijzen of de Amerikaanse consument de sterke economische groei dit jaar wel kon blijven ondersteunen. Hoewel de gegevens van één maand niet volstaan om deze zorg volledig weg te nemen, bevestigt de sterke opleving in januari het vermoeden dat deze vertraging vooral te wijten was aan Omikron", aldus Juvyns. Over het geheel genomen staan volgens de analist van JPMorgan de consumentenbalansen er goed voor. De schuldenlast van huishoudens als percentage van het bruto binnenlands product is gedaald en de totale besparingen en vermogenswinsten als gevolg van de pandemie zijn hoog. "Vanaf nu zal de hoge inflatie een potentiële tegenwind vormen, maar vooralsnog lijken consumenten graag te blijven uitgeven", aldus Juvyns. Klik hier voor: Amerikaanse consument nog altijd in goede conditie Bron: ABM Financial News

