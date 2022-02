Wall Street houdt deuren gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag gesloten vanwege President's Day in de Verenigde Staten. Vrijdag sloot Wall Street lager, vanwege de aanhoudende zorgen over een Russische aanval op Oekraïne. Ook een snellere monetaire verkrapping door de Federal Reserve spookt door de hoofden van beleggers. Volgens de laatste berichten zou er een top in de maak zijn tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Het Kremlin zei maandag echter dat er geen concrete plannen liggen, maar dat een ontmoeting mogelijk is als de leiders dit uitvoerbaar achten. Volgens macrostrateeg Sebastian Galy van Nordea Asset Management is een top tussen Biden en Poetin "misschien wel een van de laatste kansen op vrede." Later deze week staat een ontmoeting op het programma tussen de ministers van buitenlandse zaken van Amerika en Rusland, mits Moskou Oekraïne voor die tijd niet binnenvalt. "Beleggers moeten erop rekenen dat de volatiliteit aanhoudt, aangewakkerd door de ontwikkelingen gerelateerd aan het conflict en de onzekerheid die wordt veroorzaakt door het besluit van de Fed om de rente vanaf maart te verhogen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De olieprijs verloor vrijdag terrein ondanks de geopolitieke zorgen in Oost-Europa. De oliemarkten verwachten een golf aan Iraanse olie, nu er stappen worden gezet om het atoomakkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen. Het cijferseizoen in VS is inmiddels over zijn hoogtepunt, maar er zijn nog wel een aantal interessante resultaten die later deze week verschijnen. Onder meer Macy's, Home Depot, Moderna, Nikola en Beyond Meat openen dan de boeken. Op macro-economisch vlak is later deze week aandacht voor inkoopdata voor de Amerikaanse industrie en dienstensector, nieuwe groeicijfers en de voor de Fed belangrijke PCE-inflatie. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd. De S&P 500 verloor 0,7 procent op 4.348,87 punten, de Dow Jones index daalde 0,7 procent tot 34.079,18 punten en de Nasdaq leverde 1,2 procent in op 13.548,07 punten. Bron: ABM Financial News

