Inflatie Duitsland blijft verrassend hoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De economische vooruitzichten in Duitsland zijn goed maar de inflatie blijft verrassend hoog. Dit meldde de Bundesbank maandag in zijn maandbericht. Volgens de Duitse centrale bank heeft de omikronvariant van het coronavirus impact op niet alleen de dienstensector, maar ook andere sectoren. Toch zijn de vooruitzichten voor de Duitse economie goed en verwacht de Bundesbank dat de economie in de lente weer op stoom komt, mits de pandemie dan is afgezwakt, net als de problemen in de aanvoerketen. De consumentenprijzen in de grootste economie van de eurozone zijn aan het begin van 2022 scherp gestegen. En dat terwijl een verlaging van de BTW-tarieven, een van de factoren voor de hoge inflatie in Duitsland en de eurozone, werd afgeschaft. Desondanks nam de inflatie tussen december en januari relatief weinig af. Dat heeft onder meer te maken met de alsmaar stijgende energieprijzen, volgens de Bundesbank, dat erop rekent dat de inflatie in Duitsland ook de komende maanden op een hoog niveau blijft. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.