Europese beurzen noteren kleine verliezen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur licht in het rood. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 458,84 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,2 procent op 15.010,14 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,7 procent op 6.884,89 punten. De Britse FTSE 100 noteerde onveranderd op 7.515,96 punten. Beleggers blijven in de ban van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens de laatste berichten zijn er toch geen concrete plannen voor een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Beleggers hoopten wel op een ontmoeting, hetgeen de reden was dat de Europese futures vanochtend nog hoger stonden, zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. "Zorgen over een mogelijke aanval op Oekraïne blijven op de aandelenmarkten drukken", benadrukten analisten van SEB. "De VS blijven waarschuwen dat een Russische inval op handen is, terwijl de Franse president Emmanuel Macron afgelopen nacht met de Russische president Vladimir Poetin sprak, die blijft ontkennen dat er een invasie volgt." Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx ziet dat beleggers naar veilige havens vluchten, zoals goud en obligaties. "De goudkoers piekte afgelopen week boven de 1.900 dollar, het hoogste niveau sinds juni 2021", aldus Blekemolen. "Beleggers maken zich zorgen over een totale escalatie." Vandaag moet bovendien de richting uit Europa komen, aangezien de VS dicht is, zo merkte hij op. Op macro-economisch vlak bleek vanochtend dat de Europese dienstensector harder groeide in februari, terwijl de activiteiten in de industrie juist nipt daalden op maandbasis. "De economie van de eurozone kreeg weer momentum in februari, waarbij een afbouw van de beperkende coronamaatregelen leidde tot een hernieuwde vraag naar veel diensten, waaronder reizen, toerisme en recreatie", aldus econoom Chris Williamson van Markit. "Desondanks blijven de verstoringen in de aanvoerketen breedgedragen en leidden tot vertragingen en hogere prijzen. Tegelijk zorgen hogere energie- en loonkosten voor inflatiedruk, waardoor de verkoopprijzen niet eerder zo hard stegen dan in het afgelopen kwartaal." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1363. De olieprijzen maakten een pas op de plaats. Bedrijfsnieuws UBS heeft maandag het koersdoel voor Unibail-Rodamco-Westfield verhoogd van 71,00 naar 75,0 euro met een onveranderd Houden advies. De winstraming voor dit jaar ging met 2,1 procent omhoog. Voor 2023 handhaafde UBS de taxaties, maar voor 2024 ging de winstraming met 4,0 procent omlaag. Het aandeel verloor desondanks 2,6 procent. Diageo is gestart met het inkopen van nog eens 1,7 miljard pond aan eigen aandelen. Diageo wil, zoals eerder al bekend werd gemaakt, 4,5 miljard pond naar aandeelhouders laten terugvloeien via het inkopen van eigen aandelen. Dit programma moet in het boekjaar 2023 worden afgerond. Het aandeel handelde fractioneel hoger. Kinepolis kreeg diverse koersdoelverhogingen gepresenteerd en steeg in Brussel met 1,5 procent. Worldline heeft overeenstemming bereikt met Apollo Funds over de verkoop van zijn divisie Terminals, Solutions & Services voor een totaalbedrag van 2,3 miljard euro. Worldline daalde fractioneel. De maaltijdbezorgers Delivery Hero en Just Eat Takeaway daalden maandag opnieuw. Delivery verloor 4,5 procent en Just Eat 2,8 procent. Wall Street De Amerikaanse beurzen blijven maandag gesloten vanwege de viering van President’s Day. De S&P 500 verloor vrijdag 0,7 procent op 4.348,87 punten, de Dow Jones index daalde 0,7 procent tot 34.079,18 punten en de Nasdaq leverde 1,2 procent in op 13.548,07 punten. Bron: ABM Financial News

