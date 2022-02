Valuta: onduidelijkheid over ontmoeting VS en Rusland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De ontwikkelingen in Oost-Europa blijven de valutamarkten parten spelen. Zondag leek er zicht op een mini-top tussen de Amerikaanse en Russische presidenten, maar vanochtend meldde het Kremlin dat er geen concrete plannen zijn voor een dergelijke ontmoeting. De ministers van Buitenlandse Zaken ontmoeten elkaar wel, en indien nodig, dan kan er ook nog een ontmoeting worden opgezet tussen Joe Biden en Vladimir Poetin, aldus Bloomberg. Poetin heeft vandaag een ontmoeting met de Russische veiligheidsraad. Al die geopolitieke onrust zorgt volgens ING voor een vlucht naar veilige havens. Maar doordat beleggers relatief veilige beleggingen zoals staatsobligaties opzoeken, dalen de obligatierentes, en dat is volgens ING dan weer een pluspunt. Uit Europa was er vanochtend nieuws in de vorm van de voorlopige inkoopmanagersindexen. Die gaven een gunstig beeld. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector van de eurozone kwam in februari uit op 55,8 tegen 51,1 in januari. De index voor de industrie daalde op maandbasis nipt, van 58,7 naar 58,4 en zo kwam de samengestelde index uit op 55,8, de hoogste stand in vijf maanden. "De economie van de eurozone kreeg weer momentum in februari, waarbij een afbouw van de beperkende coronamaatregelen leidde tot een hernieuwde vraag naar veel diensten, waaronder reizen, toerisme en recreatie", aldus econoom Chris Williamson van Markit. "Desondanks blijven de verstoringen in de aanvoerketen breedgedragen en zorgen voor vertragingen en hogere prijzen. Tegelijk zorgen hogere energie- en loonkosten voor inflatiedruk, waardoor de verkoopprijzen niet eerder zo hard stegen dan in het afgelopen kwartaal." Minder positief was het nieuws uit Duitsland. De producentenprijzen stegen in januari met 25,0 procent op jaarbasis. Op maandbasis was er sprake van een prijsstijging van 2,2 procent. Wall Street houdt maandag de deuren gesloten vanwege de viering van President's Day. De euro/dollar handelde maandag op 1,1364. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.