UBS verhoogt koersdoel Unibail-Rodamco

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor Unibail-Rodamco-Westfield verhoogd van 71,00 naar 75,0 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een groot sectorrapport van de Zwitserse bank. De verhoging komt nadat Unibail met jaarcijfers kwam. In de nieuwe raming houdt UBS rekening met de recent afgeronde desinvestering van Carré Sénart. De winstraming voor dit jaar ging met 2,1 procent omhoog. Voor 2023 handhaafde UBS de taxaties, maar voor 2024 ging de winstraming met 4,0 procent omlaag. Bron: ABM Financial News

