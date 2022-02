Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel NN Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft maandag het koersdoel voor NN Group verhoogd van 52,50 naar 56,50 euro bij handhaving van het Outperform advies. Volgens analisten van de Zwitserse zakenbank presteerde NN in 2021 sterk, met een autonome kapitaalaanwas die 8 procent hoger uitviel dan waar de consensus rekening mee hield. Ook werd het inkoopprogramma van eigen aandelen uitgebreid tot 1 miljard euro. "Vanwege de sterke kapitaalaanwas en de hogere rentes, verhogen we onze verwachtingen voor de autonome kapitaalinstroom met 4 tot 8 procent", aldus Credit Suisse. Ook verwachten de analisten nog steeds dat NN voor nog eens 500 miljoen euro aan eigen aandelen gaat inkopen, ondanks dat NN dit jaar al meer aandelen inkoopt dan voorzien. "In het licht van een sterke kapitaalaanwas en gunstige marktontwikkelingen, is NN aantrekkelijk gepositioneerd", aldus Credit Suisse. Het aandeel NN steeg maandagochtend met 0,3 procent tot 49,91 euro. Bron: ABM Financial News

