Dienstensector eurozone groeit in hoger tempo

Beeld: EC

(ABM FN) De dienstensector in de eurozone is in februari harder gegroeid. Dit bleek maandag uit voorlopige cijfers van Markit. De index die de activiteit van de dienstensector van de eurozone meet, kwam in februari uit op 55,8 tegen 51,1 in januari. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde op maandbasis nipt, van 58,7 naar 58,4. De samengestelde index steeg hierdoor van 52,3 naar 55,8, de hoogste stand in vijf maanden. "De economie van de eurozone kreeg weer momentum in februari, waarbij een afbouw van de beperkende coronamaatregelen leidde tot een hernieuwde vraag naar veel diensten, waaronder reizen, toerisme en recreatie", aldus econoom Chris Williamson van Markit. "Desondanks blijven de verstoringen in de aanvoerketen breedgedragen en zorgen voor vertragingen en hogere prijzen. Tegelijk zorgen hogere energie- en loonkosten voor inflatiedruk, waardoor de verkoopprijzen niet eerder zo hard stegen dan in het afgelopen kwartaal." Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

