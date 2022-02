Kremlin: geen concrete plannen voor ontmoeting met Biden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er zijn geen concrete plannen voor een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Dit liet een woordvoerder van het Kremlin maandag weten, aldus persbureau Bloomberg. De ministers van buitenlandse zaken zullen wel met elkaar spreken, aldus het Kremlin, en indien nodig kan er ook een gesprek tussen de twee presidenten worden georganiseerd. Verder meldde een woordvoerder dat Poetin vandaag een ontmoeting heeft met de Russische veiligheidsraad. Bron: ABM Financial News

