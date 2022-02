Diageo koopt opnieuw eigen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Diageo is gestart met het opkopen van nog eens 1,7 miljard pond aan eigen aandelen. Dat maakte het drankenconcern maandag bekend. Diageo wil, zoals eerder al bekend werd gemaakt, 4,5 miljard pond naar aandeelhouders laten terugvloeien via het inkopen van eigen aandelen. Dit programma moet in het boekjaar 2023 worden afgerond. Onder de eerste twee fases van dit programma werd er al voor 2,25 miljard pond aan eigen aandelen ingekocht en met de derde fase koopt Diageo dus 1,7 miljard pond aan eigen aandelen in. Een groot deel daarvan, te weten 1,4 miljard pond, moet uiterlijk op 30 juni zijn ingekocht. Bron: ABM Financial News

