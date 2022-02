AEX start waarschijnlijk in het groen door vooruitzicht minitop Biden en Poetin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet, nu beleggers hopen dat een op het laatste moment ingelaste mini-top tussen de presidenten Joe Biden en Vladimir Poetin een Oekraïense inval door Rusland mogelijk kan voorkomen. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van krap 1 procent. Het Damrak moet het vandaag doen zonder sturing van Wall Street, dat de deuren gesloten houdt vanwege de viering van President’s Day. Afgelopen week gaf de AEX op weekbasis tijdens een nerveuze handel nog ruim 2 procent prijs op 761,50 punten. Dit weekend waren er talloze meldingen van grensconflicten, waarbij volgens het Oekraïense leger twee militaire slachtoffers zijn gevallen. Al jaren woedt er een sluimerende oorlog in Oost-Oekraïne, waar pro-Russische separatisten, gesteund door Rusland, vechten tegen het Oekraïense leger. Zondagavond meldde de persvoorlichter van het Witte Huis onverwachts dat de Amerikaanse president Joe Biden “in principe” heeft ingestemd met een uitnodiging voor een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin later deze week, mits Rusland nog niet Oekraïne is binnengevallen. Door de ontwikkelingen dit weekend leken de internationale beurzen een roerige start van de handelsweek tegemoet te gaan, maar deze laatste diplomatieke wending lijkt voor wat rust te zorgen op korte termijn. De Japanse Nikkei-index opende vanochtend nog 2 procent lager, maar beperkte de schade tot een verlies van 0,8 procent. Hongkong verliest ongeveer 1 procent, terwijl Sydney nipt in het groen noteert. De Amerikaanse olie-future koerst daarnaast min of meer zijwaarts. Afgelopen week daalde de olie-future nog zo'n 2 procent naar ruim 91 dollar per vat. De Britse premier Boris Johnson zei zaterdag in een interview met de BBC nog dat er aanwijzingen zijn dat Rusland “de grootste oorlog in Europa sinds 1945 plant” en “alle tekenen wijzen erop dat het plan in zekere zin al is begonnen." Volgens Johnson zou een invasie in Oekraïne vanuit humanitair- en strategisch oogpunt “waanzinnig” zijn. Rusland is onder meer voor circa 60 procent van zijn staatsbudget afhankelijk van olie-en gasinkomsten en westerse sancties zullen dan ook rampzalig uitpakken voor de Russische economie. Het westen kampt momenteel echter momenteel wel met energie-schaarste die de inflatie aanjaagt, door het onverwacht sterke economische herstel na de corona-impact. De olieprijs is de afgelopen 12 maanden ongeveer 50 procent gestegen. De prijs van een Dutch TTF Gas Future is op jaarbasis zelfs ruimschoots verviervoudigd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vrijdag dan ook dat de gemiddelde energierekening met variabele tarieven voor huishoudens in januari op jaarbasis bijna is verdubbeld. De Amerikaanse president Joe Biden heeft al gezegd dat de nieuwe Russische gaspijplijn naar Duitsland, de 'Nord Stream 2', op slot gaat bij een inval. De nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz hield zich over dit onderwerp echter tot nu toe op de vlakte. "Oorlog tussen Oekraïne en Rusland zal tot gevolg hebben dat de hoge inflatie in de ontwikkelde economieën langer aanhoudt [met hogere rentes als gevolg], omdat de aanvoer van belangrijke grondstoffen langer verstoord wordt", zei marktanalist Hani Redha van PineBridge Investments. "Inflatie is echt dé bepalende factor voor de richting van de markten", aldus Redha. Vrijdag nam Wall Street nog gas terug in aanloop naar een lang weekend. De S&P verloor 0,7 procent, terwijl techbeurs Nasdaq 1,2 procent prijs gaf. Op macro-economisch vlak hebben beleggers vandaag extra aandacht voor de ontwikkeling van de Duitse producentenprijzen in januari. Bedrijfsnieuws Accell en het consortium onder leiding van KKR dat de fietsenfabrikant wil overnemen, maken goede voortgang met de voorbereidingen voor het overnamebod van 58 euro per aandeel. Dit meldden de partijen. Berenberg verhoogde het koersdoel voor Nedap van 64,00 naar 67,50 euro met een onveranderd Houden advies. Opnieuw waren de resultaten beter dan verwacht, zag analist Trion Reid. Beter Bed stapt over op groene elektriciteit voor al zijn Nederlandse locaties. Slotstanden Wall Street De S&P 500 verloor vrijdag 0,7 procent op 4.348,87 punten, de Dow Jones index daalde 0,7 procent tot 34.079,18 punten en de Nasdaq leverde 1,2 procent in op 13.548,07 punten. Bron: ABM Financial News

