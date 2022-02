Berenberg verhoogt koersdoel Nedap Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Nedap verhoogd van 64,00 naar 67,50 euro met een onveranderd Houden advies. Opnieuw waren de resultaten beter dan verwacht, zag analist Trion Reid. Maar ondanks de goede resultaten blijven Nedap voorzichtig, wat ook blijkt uit de afgegeven outlook. Toch blijft Nedap ondanks alle tegenwind wel rekenen op een hogere omzet in 2022. Reid rekent voor dit jaar op een omzetgroei van 6 procent. In 2025 wil Nedap op een EBIT-marge zitten van circa 15 procent. Reid denkt dat dit niet wordt gehaald en mikt op een marge van 13,4 procent. "Maar indien het management erin slaagt om een autonome groei van bijna 10 procent te realiseren met een aantrekkende marge, dat is het aandeel momenteel te goedkoop", vindt Reid. Nedap sloot vrijdag op 64,00 euro. Bron: ABM Financial News

