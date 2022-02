Worldline verkoopt groot onderdeel aan Apollo Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Worldline heeft een overeenstemming bereikt met Apollo Funds over de verkoop van zijn divisie Terminals, Solutions & Services voor een totaalbedrag van 2,3 miljard euro. Dit maakte de Franse concurrent van de Amsterdamse betaalspecialist Adyen maandagochtend bekend. Worldline ontvangt vooraf 1,7 miljard euro en daarbovenop maximaal 0,9 miljard euro aan preferente aandelen, afhankelijk van de toekomstige waardeontwikkeling van Terminals, Solutions & Services. CEO Gilles Grapinet van Worldline noemde de deal een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. Worldline doet een technische afschrijving van circa 900 miljoen euro ten opzichte van de boekwaarde van de divisie voorafgaand aan de componenttekorten die als gevolg van de coronacrisis zijn ontstaan. De transactie moet nog worden goedgekeurd door regelgevende instanties. Worldline verwacht de deal in de tweede helft van dit jaar af te kunnen ronden. Bron: ABM Financial News

