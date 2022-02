Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 64 punten voor de Duitse DAX, een plus van 37 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 16 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag in het rood geëindigd. De oorlogsdreiging in Oost-Europa houdt aan en zorgt voor onzekerheid onder beleggers.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov, zullen elkaar later deze week ontmoeten. De VS stellen als voorwaarde dat Rusland niet in de tussentijd Oekraïne binnenvalt.

Dat bericht zorgde vrijdag aanvankelijk voor optimisme, zag ook marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"De winsten volgen echter na berichten dat separatische leiders in Oost-Oekraïne de burgerbevolking voor hun eigen veiligheid willen evacueren naar Rusland", aldus Hewson.

In het Verenigde Koninkrijk bleken de detailhandelsverkopen over januari weer te zijn gestegen en ook conform de verwachtingen van ongeveer 2,0 procent. De Franse inflatie steeg afgelopen maand naar 2,9 procent op jaarbasis, na een stijging met 2,8 procent in december.

Verder verzwakte het consumentenvertrouwen in de eurozone in februari tot 8,8 negatief.

Bedrijfsnieuws

Allianz heeft in 2021 een lagere nettowinst behaald, terwijl de Duitse verzekeraar in het vierde kwartaal zelfs in de rode cijfers dook, door een forse miljardenvoorziening die Allianz nam in afwachting van een verwachting schikking in de VS. Het aandeel verloor bijna 4 procent.

Besi steeg 3,5 procent na het openen van de boeken. Analisten spraken van sterke resultaten en waren tevreden over de outlook.

Renault rekent op een hogere marge in 2022, ondanks de impact van chiptekorten, bleek vrijdag bij de kwartaalcijfers. Het aandeel sloot vlak

In Parijs ging Teleperformance aan kop met een plus van zo'n 5 procent. Hermes was hekkensluiter in de CAC 40 en daalde ruim 4 procent.

In Frankfurt waren de winsten vrij bescheiden. Beiersdorf wist krap een procent te stijgen in de DAX, terwijl Delivery Hero meer dan 8 procent moest laten gaan. Ditmaal verlaagde UBS het koersdoel voor de Duitse maaltijdbezorger stevig. Daarmee volgde UBS de analisten het voorbeeld van onder meer Deutsche Bank en Credit Suisse eerder deze week.

Euro STOXX 50 4.071,75 (-1,0%)

STOXX Europe 600 469,57 (-0,6%)

DAX 15.042,51 (-1,5%)

CAC 40 6.929,63 (-0,3%)

FTSE 100 7.513,62 (-0,3%)

SMI 12.010,09 (-0,5%)

AEX 744,89 (-0,8%)

BEL 20 4.045,10 (-0,6%)

FTSE MIB 26.506,79 (-0,6%)

IBEX 35 8.590,00 (-0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street is maandag gesloten vanwege President's Day.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd.

Zolang de situatie bij de grens van Oekraïne en Rusland niet definitief is opgelost, zullen beleggers risicovolle activa mijden en massaal veilige havens opzoeken, meent marktanalist Yeap Jun Rong van IG.

"Oorlog tussen Oekraïne en Rusland zal tot gevolg hebben dat de hoge inflatie in de ontwikkelde economieën langer aanhoudt, omdat de aanvoer van belangrijke grondstoffen langer verstoord wordt", zei marktanalist Hani Redha van PineBridge Investments. "Inflatie is echt dé bepalende factor voor de richting van de markten", aldus Redha.

Lael Brainard van de Federal Reserve zei vrijdag dat een reeks van renteverhogingen gepast is om de hoge inflatie aan te pakken. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdagavond op 1,93 procent.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag aandacht voor de bestaande woningverkopen in de VS die in januari met 8,5 procent stegen. De Amerikaanse leidende indicatoren daalden in januari met 0,3 procent. Het was de eerste daling in bijna een jaar.

De olieprijs is vrijdag verder gedaald. De settlement voor een vat West Texas Intermediate lag op 91,07 dollar, waarmee de olieprijs zo'n 0,8 procent goedkoper werd. Op weekbasis werd WTI zo'n 2 procent goedkoper.

Volgens analist Marios Hadjikyriacos van XM is het weekverlies te wijten aan het vooruitzicht dat er spoedig weer Iraanse olie de markt in komt, door de positieve geluiden over een hernieuwd atoomakkoord.

"Dit overstemt de zorgen over Oekraïne", aldus de marktkenner.

Bedrijfsnieuws

Deere verloor zo'n 3 procent, ondanks beter dan verwachte resultaten in het afgelopen kwartaal. Deere besloot de outlook voor dit boekjaar te verhogen naar een omzet van 6,7 tot 7,1 miljard dollar. Eerder ging het bedrijf uit van een bandbreedte van 6,5 tot 7,0 miljard dollar. Analisten hielden al rekening met een jaaromzet van 6,9 miljard dollar.

DuPont verkoopt een meerderheidsbelang in Mobility & Materials aan Celanese voor 11,0 miljard dollar. Het aandeel daalde 1,5 procent.

Dropbox leverde meer dan 2 procent in. Het cloudopslagbedrijf heeft in het afgelopen kwartaal boven verwachting gepresteerd. Het techbedrijf kondigde ook aan voor 1,2 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen.

Intel daalde zo'n 5 procent. CEO Pat Gelsinger zei tijdens een beleggersdag dit jaar een gematigde omzetgroei te voorzien. De groei zal vanaf volgend jaar versnellen en rond 2025 of 2026 op 10 tot 12 procent liggen, aldus de topman.

Roku raamt de omzet voor het lopende kwartaal op 720 miljoen dollar, terwijl analisten rekenden op 751 miljoen dollar. Roku waarschuwt voor verstoringen in de aanvoerketen, waardoor er onder meer een gebrek aan componenten is. Het aandeel sloot zo'n 23 procent in de min.

Wedkantoor DraftKings verloor 21 procent, nadat het kwartaalverlies opliep en ondanks dat de inkomsten hoger uitvielen dan analisten hadden verwacht.

S&P 500 index 4.348,87 (-0,7%)

Dow Jones index 34.079,18 (-0,7%)

Nasdaq Composite 13.548,07 (-1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag lager.

Nikkei 225 26.919,23 (-0,8%)

Shanghai Composite 3.478,65 (-0,4%)

Hang Seng 24.078,14 (-1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1361. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,1326.

USD/JPY Yen 114,97

EUR/USD Euro 1,1361

EUR/JPY Yen 130,63

MACRO-AGENDA:

00:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Februari (Jap)

08:00 Producentenprijzen - Januari (Dld)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Februari (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Februari (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Februari (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Februari (VK)

15:30 Wall Street gesloten op President's Day

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten