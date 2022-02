Wordt 2022 een teleurstellend beursjaar? Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het beursjaar 2022 is teleurstellend begonnen, en de vraag van veel beleggers is, blijft dat zo? Met name de hoge inflatie, de aankomende renteverhogingen en geopolitieke spanningen zorgen voor onzekerheid volgens beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO. Hij legt uit hoe je als belegger om moet gaan met de deze onzekerheden. Klik hier voor: Wordt 2022 een teleurstellend beursjaar? Bron: ABM Financial News

